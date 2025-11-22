沈伯洋與「通緝普丁」的國際刑事法院合照！綠委揭背後含義：中國就是紙老虎
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導
面對中國揚言全球抓捕，民進黨立委沈伯洋日前仍前往荷蘭，出席國際自由聯盟（LI）會議，無懼中共跨境鎮壓。不僅如此，同行立委范雲更曬出一張兩人在「國際刑事法院」前的合照，引發討論。對此，民進黨立委王定宇今（22）日表示，沈伯洋的行程證明「中國只是紙老虎」，與追查獨裁者的國際法庭合照，也凸顯中國的蠻恨無理與無能為力。
與沈伯洋一同出行的范雲表示，國際刑事法院（ ICC）是一個超越個別主權國家的獨立司法組織，會針對犯下戰爭罪、種族滅絕罪、危害人類罪、侵略罪的個人，進行司法調查與審判。
范雲提及，在國際刑事法院，普丁因為涉嫌戰爭罪「非法移轉烏克蘭孩童」，正被頒布全球通緝逮捕令，由於這項2023年頒布的逮捕令，所以普丁沒去2023年在南非、2025年在巴西的金磚峰會，因為依照與ICC締約國的約定，普丁去這些國家就可能會被逮捕。「國際仍有正義，我們會站在正義的ㄧ方，持續努力」
王定宇今日表示，沈伯洋致力打擊錯假訊息，維護國家主權，並指致力於國安修法，種種維護台灣利益的表現，竟然被中國發布通緝。可笑的是，當中共張牙舞爪說要全球查緝時，沈伯洋不僅先到了美國參加台美國防會議，還到了韓國出席民主論壇，韓中之間有簽引渡條約，但沈伯洋照樣來去自如，隨後更到了德國國會出席聽證會，分享中國如何脅迫台灣，這兩天又到荷蘭海牙參選國際自由聯盟會議。
王定宇認為，沈伯洋這些行程證明了幾件事，第一，「中國根本是紙老虎」，揚言要透過國際刑警組織全球追緝，沈伯洋卻在自由民主國家來去自如，證明中國根本是紙老虎，毫無作用；第二，沈伯洋前往各國出席會議，為台灣的自由民主發聲、見證台灣遭受中國的脅迫，他現身說法剛好強而有力。
至於沈伯洋與范雲拜訪位在荷蘭海牙的國際法庭，王定宇指出，國際法庭是國際上追查獨裁者的國際司法機構 ，當沈伯洋站在國際法庭外，除凸顯中國的蠻恨無理與無能為力，也能彰顯國際法庭的真實意義。
王定宇說，「國際麻煩製造者」、獨裁者中國迫害人權 ，包括對內迫害維吾爾族人、香港民運人士等，以及對外騷擾周邊鄰國，甚至揚言要斬下高市早苗的頭、查緝台灣國會議員，國際法庭應該彰顯追查獨裁者的精神，而台灣只要站在自由民主正確的一方，絕對不會孤單 ，中國仗勢國力張牙無爪，最後也將得到反效果。
