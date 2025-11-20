「沈伯洋若選台北市長下場很難看」 游盈隆：提名她可能有點希望

2026年台北市長選戰，民進黨尚未確定出戰人選，目前僅有壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農完成登記，而聯電創辦人曹興誠則力推民進黨立委沈伯洋。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆直言，如果總統賴清德推沈伯洋參選，「下場絕對會很難看」。他也表示，若民進黨真的想贏，提名「這人」可能有點希望。

游盈隆在節目《新聞千里馬》表示，沈伯洋是個聰明人，經歷大罷免後應該有所成長，對於參選一事，他的回應還算適當，台灣話說「沒那個屁股，不要吃那種瀉藥」，因為下場一定很難看。

蔣萬安連任優勢明顯 游盈隆：民進黨任何人挑戰都機會渺茫

游盈隆提到，聯電創辦人曹興誠和媒體人周玉蔻都是惟恐天下不亂的人，也是大罷免的罪魁禍首之一，他認為，這些人的言論沒有什麼值得特別重視，也不相信民進黨會去推沈伯洋，除非民進黨2026選對會共同召集人邱義仁公開表示「沈伯洋不錯」，那就另當別論。

游盈隆直言，賴清德對沈伯洋很重視，但如果他推沈伯洋出來參選台北市長，可以很肯定的講「下場絕對是很難看」。

游盈隆分析，台北市這一局，台北市長蔣萬安是要連任，蔣萬安過去3年平平順順，也沒有出什麼紕漏，一個黃仁勳的輝達案也處理得可圈可點，符合社會大眾期待，而且現任市長有連任優勢，民進黨內任何人出來挑戰，恐怕都機會渺茫。

民進黨若想勝選台北 游盈隆：就去找蔡英文

游盈隆認為，也許提名一個人可能有點希望，那個人不是民進黨立委王世堅，那個人是前總統蔡英文。現在碰到蔣萬安形象很好，等於是當年的小馬英九，沒有什麼負面消息，他祖父那輩的東西也很難牽扯到他身上。面對這樣的態勢，台北市對民進黨來講只要打得漂亮就好，不要想贏，如果真的想贏，就去找蔡英文，可能在台北市還會有英粉在。

游盈隆總結，民進黨基本上在台北市不會有任何人選可以提名出來能夠贏蔣萬安，除非蔣萬安有什麼緋聞、醜聞爆出來，那時候由王世堅出來代表民進黨，或許還有一點點可能，所以提名沈伯洋是沒可能的事情。

