沈伯洋范雲赴荷發表專題演說 盼與盟友守護印太和平
（中央社記者溫貴香台北22日電）民進黨今天表示，立委范雲、沈伯洋代表民進黨赴荷蘭海牙出席國際自由聯盟會議並發表專題演說，談及中共勢力對台灣所帶來的威脅與挑戰，盼藉此機會促使國際盟友進一步瞭解台海與區域情勢，共同守護印太地區的和平與穩定。
民進黨今天發布新聞稿指出，立委范雲、沈伯洋受邀出席國際自由聯盟（Liberal International, LI），代表民進黨參與第209屆執行委員會，並參與亞洲自由聯盟（CALD）與歐洲自由民主聯盟（ALDE）論壇。國際自由聯盟為全球支持自由主義的政黨所結合之國際政治組織，民進黨為重要參與政黨之一，固定每年派員參與盛事，今年由范雲與沈伯洋代表出席。
民進黨國際部指出，范雲去年當選國際自由聯盟副主席，同時身兼「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」共同主席及立法院「台灣與歐洲社會民主及抗威權國家國會友好連線」會長，沈伯洋則擅長研究威權政體資訊戰與認知作戰。
國際部表示，兩位委員將在會議中擔任與談人，透過在立法院的經驗，分享台灣推進民主、自由與人權的歷程，讓來自全球數十個國家、上百位的政治工作者與意見領袖更深入瞭解並支持台灣。
國際部指出，范雲將在國際自由聯盟會議「震驚與倦怠：自由派如何在永無止境的危機與不安全政治中航行」進行專題演說，沈伯洋則將以「政治操弄時代下的民主防衛」為題發表演說。除此之外，兩位委員也將參與亞洲自由聯盟與歐洲自由民主聯盟共同舉行的「印太與歐洲的安全：現況、議題與挑戰」論壇。
民進黨國際部表示，兩位委員將在會中分享中共勢力對台灣發起的認知作戰、影響力作戰及灰色地帶作戰所帶來的威脅與挑戰，透過提升國際社會對此議題的關注，進一步鞏固台灣在區域乃至世界安全與穩定中的重要角色。盼藉此機會促使國際盟友進一步瞭解台海與區域情勢，共同守護印太地區的和平與穩定。（編輯：翟思嘉）1141122
其他人也在看
沈伯洋赴荷蘭「國際法院外留影」 王定宇曝三意義：證明中國是紙老虎
中國公安機關日前以「涉嫌分裂國家」為由，立案調查民進黨立委沈伯洋，中國官媒更揚言將展開全球抓捕，不過沈伯洋繼日前赴德國出席聽證會後，近日再與同黨立委范雲前往荷蘭海牙出席國際自由聯盟會議，兩人更特地在國際刑事法院（ICC）前留下合照。對此，民進黨立委王定宇今（22）日直言，沈伯洋多次出訪，證明了中國根本就是紙老虎，而沈伯洋的現身說法，也強而有力地為台灣的自由民主發聲、彰顯對抗獨裁者的真實意義。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
范雲：與沈伯洋同赴荷蘭國際自由聯盟會議 為台奮戰
（中央社記者王揚宇台北21日電）民進黨立委范雲今天表示，民進黨立委沈伯洋正和她一起在荷蘭出席國際自由聯盟會議。她和沈伯洋無所畏懼，外交一棒接一棒，繼續為台灣奮戰。中央社 ・ 23 小時前
遭中共大動作通緝！沈伯洋沒在怕「現身國際法庭」 預言中國施壓下一步
民進黨立委沈伯洋遭中國公安立案調查，揚言全球通緝抓捕，對此沈伯洋於21日晚間在臉書發文透露，自己目前在位於荷蘭海牙（Hague）的國際刑事法院（International Criminal Court，簡稱ICC），將努力拓展外交、讓全球都知道台灣與民主同盟站在一起。沈伯洋指出，近期不斷有爛法案被通過，就是因為中國想讓台灣人「從失望衍生仇恨」。沈伯洋21日......風傳媒 ・ 1 小時前
揭中共對台3面作戰！沈伯洋、范雲赴荷蘭促國際聯手護和平
民進黨立委范雲及沈伯洋遠往荷蘭海牙，明晚（23日）將代表民進黨出席國際自由聯盟執委會。民進黨今（22日）預告，兩人將分享中共勢力對台灣發起的認知作戰、影響力作戰及灰色地帶作戰，盼藉此機會促使國際盟友進一步瞭解台海與區域情勢，共同守護印太地區的和平與穩定。自由時報 ・ 4 小時前
不怕中國全球抓捕！沈伯洋再次代表台灣出國 赴荷蘭分享「民主防衛」
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨立委沈伯洋日前遭中國立案調查，並被揚言全球抓捕，外界擔憂他到國外考察，恐面臨「被消失」風險。不過，沈伯洋被通...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
二度打臉紅色通緝令 沈伯洋赴荷蘭國際刑事法院
再度打臉中國官方片面宣稱的全球通緝令，民進黨立委沈伯洋繼赴德國國會作證後，再度與同黨立委范雲一起前往荷蘭，出席「國際自由聯盟」會議，並與全球自由民主政黨代表進行深度座談。鏡新聞 ・ 15 小時前
NBA》Stephen Curry今日數據 勇士賽程、直播資訊
金州勇士頭號球星Stephen Curry出戰NBA 2025-26賽季。Yahoo奇摩運動 ・ 36 分鐘前
國台辦才放話「跨國鎮壓」 沈伯洋現身國際刑事法院：沒在怕
民進黨立委沈伯洋近日遭大陸公安局立案偵查，不過他依舊老神在在，日前與范雲前往荷蘭出席國際自由聯盟會議，昨（21）日深夜透過臉書表示，他目前人在荷蘭海牙（Hague）的國際刑事法院，強調不會因為被通緝感到畏懼，會努力拓展外交，讓國際知道台灣和所有民主同盟站在一起。中時新聞網 ・ 6 小時前
不懼中國！沈伯洋赴荷蘭站國際刑事法院前：把這個勇氣帶給台灣民眾
民進黨立委沈伯洋、范雲赴荷蘭出席國際自由聯盟會議。沈伯洋在台灣時間的昨天（21日）深夜透過臉書發布影片表示，他現在人在荷蘭海牙的國際刑事法院，此行會努力拓展外交，讓各界知道台灣處境，也讓大家知道台灣與所有民主同盟站在一起，「把這個勇氣帶給台灣民眾」。鏡報 ・ 4 小時前
邊荷律辣翻了！「上帝視角」洩深溝...纖細腰身藏不住 再曝1喜訊
韓籍啦啦隊邊荷律是中信兄弟「Passion Sisters」的人氣成員，憑藉可愛外貌以及活潑性格，來台一年多圈粉無數。今（21日）邊荷律釋出美照道謝網友在直播中力挺，其中「上帝視角」的拍攝畫面，辣露驚人好身材。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
中國再跳腳！賴清德吃壽司登日本地鐵 2官員跟進「暴點日料」挺日
中日緊張情勢未歇，為了日本首相高市早苗就「台灣有事」假設性情境的答詢說法，中國近日連續出招，日前喊停才剛恢復的日本水產品進口及牛肉進口磋商。對此，總統賴清德20日午間率先貼出午餐吃壽司、味噌湯的照片，外交部長林佳龍晚間則秀出「暴點日本干貝刺身」的照片，正在歐洲出訪的外交部政務次長吳志中、駐歐盟暨比利時代表謝志偉也前往日本料理店用餐，表態挺日本。高市早苗7日......風傳媒 ・ 21 小時前
高市府投入原民區自治經費 明年增至3.58億元創新高
立委高金素梅昨（21日）於立院質疑，高雄市政府補助原鄉自治經費低於改制前，犧牲族人權益；對此，高雄市原民會今（22日）打臉說，市長陳其邁投入原民區自治經費，每年只增不減，今年人均預算金額是六都第一，明年自治經費增加至3.58億元更創新高。陳其邁堪稱是歷年來挹注高雄原鄉最多經費的市長，也是親自走訪原鄉自由時報 ・ 4 小時前
范雲、沈伯洋赴歐 民進黨：分享台灣民主歷程
民進黨立委范雲、沈伯洋代表民進黨前往荷蘭海牙參加「國際自由聯盟」(Liberal International)第209屆執行委員會，民進黨國際部今天(22日)表示，范雲與沈伯洋將透過他們在立法院的經驗，分享台灣推進民主、自由與人權歷程，讓來自全球數十個國家、上百位政治工作者與意見領袖更深入了解並支持台灣。 民進黨國際部指出，「國際自由聯盟」是全球支持自由主義政黨結合的國際政治組織，民進黨是重要參與政黨之一，固定每年派員參與，今年由范雲與沈伯洋代表出席；范雲將以「震驚與倦怠：自由派如何在永無止境的危機與不安全政治中航行」為題做專題演說，沈伯洋的演說題目則是「政治操弄時代下的民主防衛」。 兩人另會參與亞洲自由聯盟(CALD)與歐洲自由民主聯盟(ALDE)共同舉辦的「印太與歐洲的安全：現況、議題與挑戰」論壇，民進黨國際部表示，他們將分享中共勢力對台灣發起認知作戰、影響力作戰及灰色地帶作戰帶來的威脅挑戰，透過提升國際社會對此議題的關注，進一步鞏固台灣在區域乃至世界安全與穩定中的重要角色，希望藉此機會促使國際盟友進一步了解台海與區域情勢，共同守護印太地區的和平穩定。中央廣播電台 ・ 3 小時前
國光客運三度欠薪 公路局限期提財務改善方案
國光客運再爆欠薪風波，薪水只發一半，這已是今年第三度欠薪，讓員工憂心不已。國光客運坦言，公司原定本月20日發放的10月分...聯合新聞網 ・ 8 小時前
莊瑞雄、陳瑩成功促成停擺17年政策復辦 賴清德宣布重啟公地放領
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 因「公地放領」政策停辦17年，許多長期承租國有地耕作的農民無法完成權利程序，土地利用與耕作安排多年陷不確定狀態。台東縣擁有全國最高比例公有土地，至今仍有1340筆、608公頃土地因政策中斷而遲遲無法放領。對此，立法委員莊瑞雄及陳瑩在立法院多次向行政院爭取。 莊瑞雄上（10）月初質詢時，獲行政院長卓榮泰正面回應，承諾政...匯流新聞網 ・ 4 小時前
不畏中國通緝！沈伯洋人在荷蘭 范雲：無所畏懼為台灣奮戰
中國重慶市公安局日前以「涉嫌分裂國家」為由，對民進黨立委沈伯洋立案偵查，並透過官媒放話要對沈伯洋展開「全球通緝」。不過沈伯洋則不畏中國威脅，並到德國出席聽證會。而民進黨立委范雲今(21)日透露，她和沈...華視 ・ 22 小時前
與沈伯洋現身國際刑事法院前 范雲：國際仍有正義
（中央社記者王揚宇台北21日電）民進黨立委范雲、沈伯洋赴荷蘭出席國際自由聯盟會議，范雲今天晚上發布最新貼文表示，與沈伯洋正站在對世界人權有著重要意義的國際刑事法院前，國際仍有正義，她和沈伯洋會站在正義的一方持續努力。中央社 ・ 16 小時前
新法上路首日 松山警 毒品唾液快篩 查獲毒駕
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市松山分局三民派出所於11月21日下午循線於北投區石牌路一帶查獲林嫌不能安全駕 […]民眾日報 ・ 4 小時前
毒品唾液快篩執法上路！全國1日內查獲18案、罰百萬
警政署全面推動「毒品唾液快篩」取締毒駕，前日正式上路，統計自前天傍晚展開攔檢執法，24小時內全國警方共取締18件毒駕，開出罰單總計金額高達110萬元，且車輛均當場遭移置保管並吊扣駕照，後續還將依據刑法及刑事訴訟法規定採集尿液送驗，依送驗結果追究所涉及公共危險、毒品等罪嫌。自由時報 ・ 5 小時前
漫步在彩虹端！中捷烏日站天橋出現超夢幻「地景」驚豔路過民眾
漫步在彩虹端！台中捷運烏日站跨站天橋近日完成公共藝術，天橋兩側牆面以代表中捷綠線18個車站的主題色打造視覺廊道，多彩牆面公共藝術在陽光照射下，絢爛色彩投映在橋上地面形成「地上彩虹」，旅客行進其間有如「漫步在彩虹上」，超夢幻「地景」讓路過旅客驚喜加驚豔，新「移動美學」形成話題。自由時報 ・ 4 小時前