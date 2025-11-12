沈伯洋被中國通緝卻被奚落 作家籲台派：沒時間網內互打

政治中心／劉宇鈞報導

民進黨立委沈伯洋遭中國發布全球紅色通緝令。（圖／資料照）

中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出全球紅色通緝令。作家顏擇雅發現，不少帳號因此事件開始奚落沈伯洋，她籲台派別網內互打，不然只會讓中國高興。

顏擇雅11日表示，前幾天沈伯洋被中國通緝，不少帳戶（當然有些是假的，但也不少看出是真人，而且是台灣人）在新聞下面奚落沈說「出國一次看看」。

顏擇雅說，台派此時如果要發政治文，不是最應該挺沈伯洋嗎？怎還有時間網內互打？為這種題目出征只會讓王滬寧（中共全國政協主席）高興。要沈伯洋出國一次看看的那種言論，「沈伯洋高興出國時自然會出國，沒必要為了教育幾個白X而出國好嗎？」

顏擇雅提到，沈伯洋可不可以出國，是有前例可參考的，就是被香港通緝的羅冠聰（前香港立法會議員），羅這幾年進出西方那麼多國家有問題嗎？ 確實新加坡有拒絕羅入境。所以，沈伯洋可能未來不應該考慮去新加坡，如此而已，最近相當舔中的南非可能也不該去，但這算損失嗎？

顏擇雅強調，反而是迫害香港人權的那些香港高官，現已全被美國制裁，不只無法入境美國，在美資產也被凍結。「所以，那些很樂見國民黨對中共俯首稱臣的藍營基層，請別忘了港官被美國制裁的殷鑑不遠」。

