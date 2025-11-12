沈伯洋被拱選北市 他點名綠「6都明星隊」諷：在野怎是對手

2026九合一選舉將至，民進黨台北市長人選備受關注，聯電創辦人曹興誠今（12）日建議總統兼民進黨主席賴清德，應徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長，認為沈各方面都能輾壓現任市長蔣萬安，引發外界熱議。對此，資深媒體人樊啟明調侃，民進黨如果在2026時，提出台北市沈伯洋、桃園市王義川、新北市蘇巧慧、台中市何欣純、台南市林俊憲、高雄市賴瑞隆的「堅強陣容」，在野黨怎麼會是對手？

曹興誠表示，如果賴清德真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長，這樣可以讓大家都做沈的後盾，同時向世界展示台灣人維護主權和自由的決心。沈伯洋在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓蔣萬安。

廣告 廣告

樊啟明今天在臉書發文表示，台北市沈伯洋、桃園市王義川、新北市蘇巧慧、台中市何欣純、台南市林俊憲、高雄市賴瑞隆，民進黨如果在2026提這麼堅強的陣容，「在野黨怎麼會是對手」。網友們也在樊啟明的貼文留言，「黃金陣容，要6比0了」、「這名單算是五鑽級」、「我也贊成這個陣營」、「夢幻明星隊，我就問怎麼輸，在野黨躺著贏」。

另外，時常評論時事的胸腔科醫師蘇一峰今天也在臉書發文，直呼民進黨一定要推沈伯洋出來選台北市長，沈選台北市，民進黨立委王義川和邱議瑩分別選桃園市與高雄市，「這畫面太美了」。國民黨前發言人楊智伃也在臉書上傳一張寫有自己簽名的請願表，希望賴清德「順應民意」、讓沈伯洋代表民進黨出戰台北市長選舉。

【看原文連結】