沈伯洋被激怒？他揭楊智伃打綠先鋒戰績：敵人怕她參選

國民黨前發言人楊智伃8日於吳興市場宣布投入台北市松山、信義區市議員選舉，強調年輕世代上陣不是明天，就是現在，展開掃街。綠委沈伯洋則突然開砲攻擊楊智伃，粉專挖出楊智伃過去多次揭露沈伯洋「紅熊」爭議，證明她是最強打綠先鋒，敵人都會怕她參選。

沈伯洋近日在臉書發「深夜怒火」文，被楊智伃留言酸「肝火旺，勸你早點睡」。14萬追蹤的粉專「政客爽」直呼：有一位青鳥尊者，自命覺醒，自詡為真相的唯一詮釋者，實則邏輯斷層，連對「自我反省」最基本的認知，都付之闕如。

沈伯洋轉而開嗆楊智伃，政客爽提到：第一次看到國民黨才20幾歲首度宣布參選議員的人，馬上被民進黨攻擊。沈伯洋對於楊智伃參選突然暴怒嗆她「曾配合對岸狂開記者會，非常符合國民黨價值」。於是他搜尋一下「沈伯洋、楊智伃、記者會」這三個關鍵字，馬上就搜尋到，原來楊智伃在卸任國民黨發言人之前，曾多次開記者會嗆沈伯洋。

政客爽指出，例如去年，凌濤、楊智伃就曾開會記者會揭露「沈伯洋父親沈土城的公司營業額上看17億台幣，其中高達7成5來自中國大陸」。楊智伃更嗆「沈伯洋長期以『第五縱隊、統戰』等貼別人標籤」？」大概是那幾場記者會讓沈伯洋變「紅熊」，難怪沈伯洋氣到現在。

政客爽強調，更嘲諷的是楊智伃曾發起〈支持沈伯洋參選台北市長請願表〉，內容寫「賴主席明鑑、用人唯才，一定要讓青鳥尊者、認知作戰大將軍沈伯洋委員出戰台北市市長選舉！」政客爽直呼：事實證明，楊智伃就是新生代最強的打綠先鋒，打到敵人都會怕她參選！

