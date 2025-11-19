即時中心／温芸萱報導

民進黨立委沈伯洋因抗中立場鮮明，近日遭中國發布公告立案偵查。立法院外交及國防委員會今（19）日通過臨時提案譴責中方行徑，民進黨立委王定宇表示，中國無權對台灣的任何一位國人進行長臂管轄或跨境鎮壓，國人權利應受憲法保障。王定宇強調，院會不處理，外交及國防委員會挺身而出，呼籲中國以文明方式崛起，停止流氓手段，並表達最嚴厲的譴責。

民進黨立委沈伯洋近日遭中國以紅色通緝方式威脅，甚至揚言要展開「全球抓捕」。中國官方公告稱已對沈伯洋立案偵查，企圖以長臂管轄和跨境鎮壓手段恐嚇台灣民眾。對此，立法院外交及國防委員會今（19）日通過臨時提案，以行動表達強烈譴責。民進黨立委王定宇擔任提案人，他在臉書表示，「藍白控制的韓院長和立法院會不願意做，我們國防外交委員會來做！」，中共紅色通緝沈伯洋，立法院外交及國防委員會通過譴責案！

中共紅色通緝沈伯洋，立法院外交及國防委員會通過譴責案。（圖／翻攝自王定宇臉書）

王定宇在提案說明表示，基本的原則是不容許中國以其政治目的、政治標準對台灣的任何一位國人進行長臂管轄、跨境鎮壓。中華人民共和國（對台）沒有司法管轄權，台灣不歸他管，這是基本態度。他強調，在我國國家範圍內，不論個人主張為何，皆受憲法保障，尤其國軍作為憲法部隊，同樣受到憲法保護，中國無權以莫須有理由進行政治打壓。

王定宇也表示，意見不同的人仍應獲得國家及憲法保障。「院會不處理，我們委員會可以做！」他呼籲中國作為大國應以文明方式崛起，贏得尊重，而不是以強權手段施壓台灣。他直言，「你只有大，沒有任何文明可言」，對中方此等行徑給予最嚴厲譴責。





原文出處：快新聞／沈伯洋被通緝！立院外交國防委員會通過譴責案 王定宇：中方無權對國人管轄

