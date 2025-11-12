沈伯洋裡外不是人
民進黨立委沈伯洋遭大陸公安部門立案偵查，並威脅展開全球抓捕，賴清德總統則喊話立法院長韓國瑜，應站出來維護國會尊嚴與台灣人民言論自由。韓在第一時間並未回應，隔天才罕見地舉行記者會公開回應，而大家都很想知道一向迭有金句的韓院長，究竟會如何回應賴總統的挑戰？
韓國瑜直言賴清德消費沈伯洋，「桌子有4隻腳，維護台灣安全也有4隻腳，但賴清德總統兼民進黨主席，卻打斷3隻腳」，因此賴應立即廢除民進黨《台獨黨綱》，並撤回大陸為境外敵對勢力的宣示；否則要想救沈伯洋，就像「自己生病卻讓別人吃藥！」
事實上，不只立法委員，保護每一位中華民國公民的言論自由與人身安全，更是政府無可推卸的責任；如今身為國家元首、三軍統帥的賴清德，保護自己同黨公職的方式與反應，竟然是第一時間要國會議長出面處理，到底是誰在執政、誰在當總統？又如何奢望他能保護一般平民百姓？
面對朝野立委的關切，民進黨政府只能重複一些八股教條式的政治表態，提不出任何因應的具體方法，而且立法院就算能成立「兩岸事務應對對策小組」，由韓國瑜擔任召集人，又有何用？不過是進一步證明現行陸委會、海基會毫無功能！
說白了，賴清德把自己闖的禍與該負的責任甩鍋給韓國瑜，就是想藉機進行政治鬥爭；更荒謬的是聯電創辦人曹興誠居然向賴清德力薦，若要具體有力聲援沈伯洋，應徵召他參選台北市長，這真是應了那句「死道友，不死貧道」就好！
連自家同志都這麼努力消費他，想來沈伯洋還真是有苦說不出，彷如豬八戒照鏡子，裡外都不是人！
