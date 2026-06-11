即時中心／陳奕劭、許雯絜報導

年底九合一大選開打，即將卸任的高雄市長陳其邁昨（10）日出席智慧城市論壇，被問台北市長蔣萬安被視為母雞，會不會幫忙輔選時強調，「政績才是硬道理」，更補充「我若做不好，還四處去給人家站台，會被人家笑死，對不對？」，台北市長蔣萬安今（11）日則介紹政績回應。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋認為，高雄治理經驗值得參考，自己將向陳其邁請益市政。

沈伯洋將向邁請益市政

沈伯洋受訪表示，高雄城市治理經驗是非常值得參考，他也會陸續請益。不管是高雄的產業轉型、納入文資藝術，還有現在的演唱會經濟、公共建設等，高雄有非常多值得參考的地方。

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快新聞／沈伯洋要向陳其邁請益市政！補刀蔣萬安：台北一堆問題沒解決

高雄市長陳其邁。（資料照／高市府提供）

沈伯洋批蔣萬安「很多問題沒解決」

關於蔣萬安的回應，他指出，蔣市長回答時，很可能喜歡細數這幾年發生的事情，但就如剛剛所提到，市民還是有很多問題沒有被解決，衛生的問題沒有被解決；現在治安的問題可能沒有被解決；商圈認為交通接駁的問題沒有被解決；第一線的公務員跟教師的問題沒有被解決。他相信市政府應該要聆聽這些市民們的聲音，讓台北好上加好。

被問到蔣萬安常用老掉牙口號對話，沈伯洋認為，他當然很希望解決台北市的痛點，包括青年創業痛點怎麼去解決？托育的痛點怎麼解決？還有居家、通勤、國際城市交流等等，相信有太多的問題都可以辯論。他們一直來提出，怎麼樣讓台北變得更好的方案，回歸市政的討論，相信這是市民所期待的。





原文出處：快新聞／沈伯洋要向陳其邁請益市政！打臉蔣萬安：一堆問題沒解決

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