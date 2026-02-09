沈伯洋見這人參選暴怒！他笑了：有多怕？

綠委綠委沈伯洋開嗆國民黨前發言人楊智伃，「她曾配合中共狂開記者會，非常符合國民黨價值」。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨前發言人楊智伃昨日於吳興市場宣布投入台北市松山、信義區市議員選舉，綠委沈伯洋卻開嗆，「她曾配合中共狂開記者會，非常符合國民黨價值」；對此，粉專政客爽今（9）日狠酸，「笑死，第一次看到國民黨才二十幾歲首度宣布參選議員的人，馬上被民進黨攻擊，沈伯洋到底有多怕？」

政客爽今日在臉書發文表示，他搜尋一下「沈伯洋、楊智伃、記者會」這三個關鍵字，馬上就搜尋到，原來楊智伃在卸任國民黨發言人之前多次開會記者會嗆沈伯洋。

政客爽舉例，去年凌濤、楊智伃就曾經開會記者會揭露「沈伯洋父親從2008年迄今，沈土城的公司共有1萬9千多筆交易，營業額上看17億台幣，其中高達7成5來自中國大陸」；楊智伃更嗆「沈伯洋長期以「第五縱隊」、「統戰」等貼別人標籤，同樣邏輯是否代表「中共的影響力直通民進黨立法院黨團」？」

政客爽狠酸，「大概是因為那幾場記者會讓『沈伯洋變中國紅熊』，難怪他氣到現在；更嘲諷的是前陣子，楊智伃發起『支持沈伯洋參選台北市長請願表』，內容寫「賴主席明鑑、用人唯才，一定要讓青鳥尊者、抗共先知、防災哲學家、資安天眼、針孔天才、瑰寶級候選人、最懂老共的男人、民進黨認知作戰大將軍沈伯洋委員披上民進黨戰袍，出戰台北市市長選舉！唯有集智勇於一身的沈委員，才是綠營能絕處逢生的關鍵人物！』」

政客爽表示，「不過沈伯洋這麼喜歡講價值，那送核廢水去給楊智伃喝結果翻車的陳聖文，是代表民進黨的什麼價值？翻車價值嗎？事實證明，楊智伃就是新生代最強的打綠先鋒，打到敵人都會怕她參選。」

