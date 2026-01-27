沈伯洋譏白營上演「維基百科軍購」 批黃國昌數據寫死恐毀台國防

沈伯洋批評民眾黨版條文「寫太死」，恐導致國防採購失去彈性。

民眾黨團總召黃國昌昨（26日）公布民眾黨版《國防特別條例》草案，明定4,000億元上限並列出五大軍購項目。然而，民進黨立委沈伯洋昨晚在直播中踢爆，民眾黨版列出的M109A7自走砲1,267億元、海馬士系統1,276億元等數據，與維基百科「美國對台軍售列表」中的美方新聞稿金額幾乎一模一樣。沈伯洋諷刺，這並非展現專業，而是直接照抄網路百科，「這哪有很厲害？這根本是看維基百科做軍購。」

針對民眾黨版本條文列出來的武器數量與金額，沈伯洋直指根本是「維基百科軍購」，與維基百科上「美國對台軍售列表」數據相同，舉例來說，美國最新售台的M109A7自走砲為40.3億美元，沈伯洋說：「不就是剛剛寫的（新台幣）1,267億嗎？這哪有很厲害，看維基百科做軍購耶。」沈伯洋強調：「欸你說維基百科這是哪來的？這個是美國的新聞稿，這是他們在知會國會後的新聞稿，沒有人這樣做軍購的，怎麼會有人當了那麼久的立委，結果做出這種事情來，維基百科軍購專家耶。」

沈伯洋進一步分析條文內容，指出政院版通常以「精準火炮」等大項目作為編列方向，以便在採購時選擇最新、最優質的型號，但民眾黨版卻直接列出具體型號的M109A7，看似寫的「精細」，其實是將國防彈性「寫死」在條例中。

沈伯洋解釋，未來若有更好的武器選擇或型號更迭，國軍將受限於法條而無法購買，「這會讓軍購完全失去彈性」。他痛批黃國昌撰寫法案的專業度為零，完全是以毀掉台灣為前提在撰寫。

此外，沈伯洋對比兩黨版本後發現，民眾黨版刪除了政院版中關於「強化作戰持續量能」、「台美共同研發及採購合作」以及「人工智慧（AI）輔助指揮系統」等關鍵條款。他質疑，民眾黨僅留下表面上的武器細項，卻把真正攸關戰力維持與科技升級的法源基礎全部拿掉，是在誤導民眾，試圖掩蓋其缺乏專業的本質。





