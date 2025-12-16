沈伯洋質疑「台人突關心空汙是網軍」 陳菁徽：又扯統戰

民進黨立委沈伯洋。（圖／本報系資料照）

南韓前總統尹錫悅曾喊「槍殺清除反對派」，對照民進黨小編曾發文挺戒嚴，綠委沈伯洋宣稱修戒嚴法是「破壞國家安全」，熱議不斷。沈伯洋以國安為名的爭議言論不只如此，還稱台灣人突然關心空汙，質疑有網軍傳播。藍委陳菁徽怒轟，別連普世價值也抹紅扯統戰。

陳菁徽PO出一段沈伯洋日前的發言影片，只見沈伯洋9日在東吳大學開講時表示「他說他們分享空氣汙染的文章，哇，現在都超多讚、超多分享？我一聽就知道不妙！台灣人突然關心空氣汙染？除非是有廠商要賣空氣清淨機，不然的話怎麼可能大家突然關心空氣汙染？我們就去這些粉專看，到底是誰在分享這些空氣汙染的數據？然後一查，抓了5千個帳號，然後再追到一個社團裡有2萬個帳號，有兩萬個中國帳號在一個社團裡面，他們每天做的事情只有一件，就是出去分享台灣任何跟空氣汙染有關的資訊，每天留言討論！」

廣告 廣告

陳菁徽質詢環境部長彭啟明，認為每天對空氣汙染發言、評論，算是資訊戰嗎？彭啟明竟說「報告委員，這個是政治議題，我的臉書也常常有人在留言，或是批評的也都有，其實台灣無時無刻受到這種境外或境內的攻擊，的確是有的！」但陳菁徽直言，關心中火一直都是不分黨派的，「台灣人最關心的100件事」一直都有空汙，肺癌一直蟬聯癌症的第一、第二死因，不要連關心空汙都可以被抹紅！

陳菁徽直呼：「討論空汙也是統戰？別連普世價值也抹紅！」沈伯洋的質疑統戰相關言論持續爭議不斷。

【看原文連結】