沈伯洋質詢連喊：我快受不了 嗆在野提「淘寶、拼多多軍購案」

總統賴清德喊出8年1.25兆國防特別預算，行政院提案後數次遭到藍白聯手阻擋。民進黨立委沈伯洋今（26）日在質詢國防部長顧立雄時，數次喊出「我真的快要受不了」，並且批評民眾黨將提出的軍購版本，怒嗆，「藍白拿閹割的軍購案，就像是淘寶、拼多多版的軍購案」。

民進黨立委沈伯洋。（資料圖／中天新聞）

立法院國防及外交委員會今天邀請顧立雄報告「我國武器採購策略暨國防預算（公務、基金暨特別預算）編列結構之適切性」，併請經濟部、國家發展委員會、國家科學及技術委員會列席並備質詢。

廣告 廣告

沈伯洋質詢時表示，「我真的快要受不了了，我們現在就是在浪費時間」，他直指，1.25兆特別預算案就應該要進入到國防委員會來審查，現在被藍白卡在程序委員會中，那個程序委員會裡沒有幾個國防專業的立委，他認為，為什麼不能付委進到委員會裡討論呢？

沈伯洋在質詢顧立雄數次說「我快受不了了」。（圖／中天新聞）

民眾黨軍購版本在今天下午出爐，沈伯洋質詢時尚未推出，但他也表示，「據說，民眾黨今天要推出自己的軍購版本，我從來沒有看過立委提出軍購案，他們怎麼有辦法知道國家要什麼武器，或是其他國家要賣我們什麼武器？」

沈伯洋接著嗆，他們在什麼都不知道的情況下，拿出「閹割版的軍購案，就像是淘寶、拼多多版的軍購案，這是我沒有辦法接受的」。

延伸閱讀

羅智強驚人爆料！揭密客委會離譜補助：連書展都能給黑熊辦民防活動

綠營喊話藍白：政院版與民眾黨版國防條例應同步審查

影/沈伯洋爆租口罵藍委 粉專狠酸一言不合就提到「她」