「沈伯洋赴德發聲」中國氣炸了！外交部嗆：長臂管轄為國際所不容
即時中心／黃于庭報導
為達滲透台灣、進而完成武力統一之目的，中國近年持續打壓我國，多次高喊「一個中國」並片面宣稱「懲戒台獨」，對我國軍發布通緝，甚至長臂管轄至國會內部，恫嚇將透過國際刑警組織「全球抓捕」民進黨立委沈伯洋。不過沈不畏懼中國威脅，日前飛往德國聯邦會議發聲；此舉隨即引來中國國台辦跳腳，宣稱「台獨將提早滅亡」。對此，我外交部反嗆，中國此等長臂管轄行徑，為國際社會所不容。
沈伯洋日前出席德國聯邦議會「獨裁國家假資訊對民主與人權威脅」聽證會，表示要為自由、民主作證，並強調作為勇敢的台灣人，絕對不會因中國恫嚇而退縮。不過，國台辦聞訊直跳腳，指稱「台獨」分子已日暮西山、窮途末路，在絕路上越瘋狂，越會提早滅亡，更稱「沈伯洋之流和民進黨當局鬼鬼祟祟，恰恰暴露了其對懲『獨』利劍高懸的內心慌張」。
對此，外交部嚴正重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國也對台灣沒有任何管轄權，並呼籲中國應該要展現大國風範，此等長臂管轄跨國追捕他國自由人士的行徑，不但為國際社會所不容，也讓台灣人民深感憤怒，更無益於兩岸和平良性發展，同時也會把台灣人民越推越遠。
外交部再次強調，針對中國對我國人進行長臂管轄及跨境鎮壓的威脅，政府相關部會密切協調，並與國際社會加強合作，以及強化外館緊急應變救助機制，確保旅外國人的安全。
