沈伯洋赴海牙 參加自由聯盟會議 (圖)

台中球棒隊又來！7車20多人如大軍壓境 險釀大亂鬥
「晶片戰爭」作者米勒受訪 (圖)
「晶片戰爭」作者米勒20日在美國半導體產業協會（SIA）舉行的羅伯特諾伊斯獎（Robert N. Noyce Award）頒獎晚宴接受中央社採訪。中央社 ・ 2 小時前
義大利豪宅博物館 科隆納宮曾為教宗府、電影場景
（中央社記者黃雅詩羅馬22日專電）羅馬公立博物館眾多，但有座獨特私有「豪宅博物館」科隆納宮，地主科隆納家族後代現仍居住其中。這棟建築不僅曾是教宗府，見證近代羅馬政治、宗教最風起雲湧的一段權鬥史，也是經典電影「羅馬假期」結尾場景拍攝地。中央社 ・ 1 小時前
沒有火花只有笑容 曼達尼會川普白宮一片祥和
（中央社華盛頓21日綜合外電報導）數月以來的互相攻訐今天煙消雲散，紐約市長當選人曼達尼與美國總統川普在白宮會晤，雙方堆滿笑容，承諾擱置分歧，共商紐約市未來。中央社 ・ 2 小時前
梨山圓環公共藝術下月完工 新地標搶先曝光
政府積極推動「去蔣化」政策，台中梨山賓館前的蔣中正銅像矗立近50年，於9月10日下午遷移至梨山文物陳列館保存，圓環設置結合台灣櫻花鉤吻鮭的書法裝置藝術已接近完工階段，近日主體櫻花鉤吻鮭已設置完成，預計12月中旬全面完工，隨後配合山谷燈光節亮相。自由時報 ・ 3 小時前
公路局全體動員！17天的拚搏 馬太鞍交通搶通全紀錄
生活中心／綜合報導9月23號的那場大水，沖毀了馬太鞍溪橋，也打亂了花蓮人的生活節奏，為了讓大家早點有一條安全的路，公路局全體動員，拚了17天，終於把路搶通，還比預期提早了5天。這麼高效率的背後有哪些故事？請看我們的專題報導。民視 ・ 1 小時前
勝不驕？新加坡足球賽逆轉贏 部長批港球員、球迷「白痴」
委內瑞拉周圍軍事活動增 美FAA籲民航機提高警覺
（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國聯邦航空總署（FAA）今天向在委內瑞拉領空飛行的民用飛機發出警告，指出由於美國在此區大規模集結兵力，當地存在「軍事活動升高」的危險性。中央社 ・ 1 小時前
七六人馬克西狂轟54分！締造生涯最高得分還比肩上古神獸「張大帥」紀錄
體育中心／丁泰祥 報導七六人隊明星後衛Tyrese Maxey，今天(21號)在客場挑戰公鹿隊的比賽大發神威，攻下生涯單場最高的54分，帶領七六人在延長賽以123:114擊敗公鹿。這位身高188公分，25歲的好手，也讓自己加入了NBA的菁英行列，並比肩隊史傳奇「張大帥」Wilt Chamberlain的紀錄。FTV Sports ・ 17 小時前
游盈隆點名蔡英文選2026台北市長 王世堅表態了！
有關2026台北市長選戰，民進黨人選未定，目前僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農登記；台灣民意基金會董事長游盈隆日前則提及，民進黨如果真的想贏，提名前總統蔡英文可能有點希望。對此，民進黨立委王世堅昨（21日）受訪指出，就他理解的是，游可能認為說要有如蔡英文這樣「核子彈級爆發」的領袖參選，這樣選情才會激烈；但他也透露，蔡希望能有一個安穩的退休時光。中時新聞網 ・ 3 小時前
2026天象奇景！又見「血月」 2場流星雨接力登場
台北市立天文館公布《2026年重要天象表》，根據測算，明年將迎來月全食、行星合，以及觀賞條件極佳的英仙座流星雨、雙子座流星雨等精彩的天文奇景，其中月全食，也就是俗稱的「血月」，是全年最值得期待的天象之一。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
日中關係惡化！陸大使館突嗆「釣魚臺屬於中國」 日網一面倒轟：太離譜
日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，不僅呼籲中國公民勿赴日旅遊，更祭出禁止水產進口等措施。怎料，中國駐日本大使館昨（21）日突發文嗆，釣魚島（台灣稱釣魚臺）及其附屬島嶼是中國固有領土，更稱中國海警船在「自家領海」內巡航執法正當合法，貼文一出，立刻引發日本網友不滿，直呼「大使館發這種內容太離譜！」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
獨家》無懼恫嚇！沈伯洋再赴歐洲 前進荷蘭談民主防衛
中國官方片面宣稱立案偵查、全球通緝的民進黨立委沈伯洋，無懼恫嚇，繼赴德國國會作證後，今日再度前進歐洲，預計當地時間明（22）日前往荷蘭，與擔任「國際自由聯盟（Liberal International，LI）副主席的民進黨立委范雲出席該聯盟第209屆執行委員會會議。兩人將分別針對「政治操弄時代下的民自由時報 ・ 23 小時前
美麗金山動起來！相約北海岸最美路線享受冬日山海景緻
記者黃秋儒／新北報導 新北市金山區公所將於12月13日（星期六）上午盛大舉辦「美麗金…中華日報 ・ 2 小時前
赴海牙參加國際會議 沈伯洋：中國法律戰對台灣沒用
（中央社記者吳柏緯海牙22日專電）民進黨立委沈伯洋赴荷蘭海牙出席國際自由聯盟會議。他表示，希望藉由這樣的外交模式讓台灣人了解，中國的法律戰、輿論戰，對台灣是沒有用的；各國的國會議員也透過這樣的組織與合作，向中國傳遞「挺台灣」的訊息。中央社 ・ 3 小時前
李有財搞臭月世界遭收押、除綠黨籍！從政歷史被起底
政治中心／楊佩怡報導高雄著名景點「月世界」，本來因自然景觀特殊，常能吸引許多觀光客造訪；但最近卻驚傳，有不肖業者濫倒大量廢棄物，導致該處竟堆置了數層樓高的「垃圾山」，誇張行徑令人髮指。經調查後赫然發現主謀竟是岡山區碧紅里里長李有財與其兒子，父子兩人皆被聲押，最新消息指出，法院昨（21）日晚間召開羈押庭後，裁定將涉案4人收押禁見。民視 ・ 1 小時前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 1 小時前
觀察／2028不一定有和平選舉 鄭麗文講出這一句話的意圖何在？
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導日本首相高市早苗在國會答詢時講出「台灣有事」恐成日本存亡危機事態，引發中共強烈反彈，震怒宣布禁止日本水產品輸入中國...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
高市早苗掀中日震盪！旅日網紅揭扎心事實
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗有關「台灣有事」、「集體自衛權」的言論，激起北京強烈不滿，中日關係持續緊張，至今未見緩和。經常針砭時政民生、曾在中國微博坐擁800萬粉絲的科普網紅李汀直言，雖...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
重演諾曼第？ 路透捕捉中國民船「演練登陸奪台」｜#鏡新聞
路透社昨天(11/20)報導，分析今年夏天在中國廣東沿海的衛星空拍照，發現共軍正利用民船進行奪台演練。而且這些民船都是常見的標準商船尺寸，上面甚至可載運軍車，有些還配備「浮動碼頭」，方便船隻不靠港、也能卸貨。面對共軍對台威脅加大，美國跨黨派議員昨天提案，希望將對台「六項保證」納入美國法律；同時，美國國會轄下的委員會也主張，為強化美國防台的直接利益，台灣應出資，協助更新美軍駐菲律賓的基地。鏡新聞 ・ 21 小時前