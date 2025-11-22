沈伯洋赴海牙 參加自由聯盟會議 (圖)

生活中心／綜合報導9月23號的那場大水，沖毀了馬太鞍溪橋，也打亂了花蓮人的生活節奏，為了讓大家早點有一條安全的路，公路局全體動員，拚了17天，終於把路搶通，還比預期提早了5天。這麼高效率的背後有哪些故事？請看我們的專題報導。

民視 ・ 1 小時前