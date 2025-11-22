中央社

沈伯洋赴海牙 參加自由聯盟會議 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

民進黨立委沈伯洋赴荷蘭海牙出席國際自由聯盟會議，與各國議員交流。

中央社記者吳柏緯海牙攝 114年11月22日

