沈伯洋赴荷蘭「國際法院外留影」 王定宇曝三意義：證明中國是紙老虎
記者劉秀敏／台北報導
中國公安機關日前以「涉嫌分裂國家」為由，立案調查民進黨立委沈伯洋，中國官媒更揚言將展開全球抓捕，不過沈伯洋繼日前赴德國出席聽證會後，近日再與同黨立委范雲前往荷蘭海牙出席國際自由聯盟會議，兩人更特地在國際刑事法院（ICC）前留下合照。對此，民進黨立委王定宇今（22）日直言，沈伯洋多次出訪，證明了中國根本就是紙老虎，而沈伯洋的現身說法，也強而有力地為台灣的自由民主發聲、彰顯對抗獨裁者的真實意義。
王定宇表示，沈伯洋現在正在荷蘭的海牙，與范雲出席參加「國際自由聯盟」的會議，而沈伯洋在抵達海牙後，特別在國際刑事法院外面拍了一張照片，除了表達已平安抵達荷蘭之外，當中也有很多層意義。
王定宇指出，沈伯洋致力於打擊假錯訊息，維護台灣國家主權，並致力於國安修法，但他種種維護台灣國家利益的表現，竟然被中國發布「通緝」，還揚言要全球查緝。可笑的是，當中共張牙舞爪說要全球追緝沈伯洋時，沈伯洋先到美國參加台美國防會議；後來又到韓國出席民主論壇，「韓國跟中國簽有引渡條約，但沈伯洋照樣來去自如」；隨後沈伯洋又到了德國，出席德國國會聽證會，內容正是分享中國如何脅迫台灣；這兩天，沈伯洋又抵達荷蘭海牙參加國際自由聯盟會議。
王定宇直言，沈伯洋這些行程證明了幾件事情：第一，中國根本是紙老虎。中國揚言透過國際刑警組織，以政治理由、非法方式要全球查緝沈伯洋，而沈伯洋在國際自由民主國家來去自如，證明中國根本是紙老虎。沈伯洋也親身地證明，在國際主流民主國家中，中共的主張是毫無作用的。
王定宇續指，第二層意義是，沈伯洋出席各地民主論壇、國會聽證會等場合現身說法，強而有力地為台灣的自由民主發聲，為台灣正遭受中國的脅迫做見證。
至於第三層意義，王定宇說，海牙國際法庭正是國際上追查獨裁者的司法機構，中國是國際公認的獨裁者，而沈伯洋是來自於民主國家台灣。當獨裁國家中國發布全球查緝沈伯洋時，沈伯洋站在國際法庭外，一面凸顯中國的蠻橫無理以及無能為力，也希望彰顯國際法庭的真實意義。
王定宇認為，國際法庭應該要聲討這樣的「國際麻煩製造者」，中國對內迫害圖博人、維吾爾族、香港民運人士與法輪功；對外騷擾周邊鄰國，甚至於揚言要斬高市早苗的頭、要查緝台灣的國會議員，國際刑事法院應彰顯「追查獨裁者」的精神。
「德不孤必有鄰」，王定宇強調，台灣站在自由民主正確的一方，絕對不會孤單。而中國仗勢國力張牙舞爪，最後也會得到反效果，為這種蠻橫無理的作為付出代價。
更多三立新聞網報導
赴海牙參加國際會議 沈伯洋：中國法律戰對台灣沒用
代表民進黨赴荷蘭出席國際會議 范雲、沈伯洋將談中共認知作戰威脅
現身國際刑事法院 沈伯洋：台灣與民主同盟站在一起
二度打臉中共紅色通緝 沈伯洋現身荷蘭「國際刑事法院」畫面曝
其他人也在看
新北市長選戰最新民調 賴苡任：這人在新北市不討喜
根據《CNEWS匯流新聞網》「新北市長選舉」最新民調顯示，在藍綠對決的情況下，國民黨若推派台北市副市長李四川，李四川(47.1%)領先蘇巧慧(37.1%)10個百分點；若國民黨改由新北市副市長劉和然參選，蘇巧慧41.4%，劉和然34.8%，23.8%未決定。若是由民眾黨主席黃國昌對決蘇巧慧，蘇巧慧47.3%，黃國昌33.4%，19.3%未決定。國民黨前副發言人賴苡任認為，蘇巧慧在新北市並不討喜，她只能鞏固她自己原有的選區。中時新聞網 ・ 1 天前
鄭文燦急駁「回鍋選桃園」 季連成是綠活棋
[NOWnews今日新聞]2026桃園市長選戰，現任市長張善政將持續挑戰連任，民進黨將派誰出戰對戰？媒體人吳子嘉近日爆料，前民進黨桃園市長鄭文燦有意代表綠營回鍋參選，但本人已透過議員反駁，強調自己心如...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
遭中共大動作通緝！沈伯洋沒在怕「現身國際法庭」 預言中國施壓下一步
民進黨立委沈伯洋遭中國公安立案調查，揚言全球通緝抓捕，對此沈伯洋於21日晚間在臉書發文透露，自己目前在位於荷蘭海牙（Hague）的國際刑事法院（International Criminal Court，簡稱ICC），將努力拓展外交、讓全球都知道台灣與民主同盟站在一起。沈伯洋指出，近期不斷有爛法案被通過，就是因為中國想讓台灣人「從失望衍生仇恨」。沈伯洋21日......風傳媒 ・ 1 天前
張嘉郡想選雲林縣長很難？鄭麗文緊抱：不會不會
九合一大選明年舉辦，雲林縣長張麗善明年將卸任，國民黨不分區立委張嘉郡日前表態「會積極爭取黨內提名參選縣長」。國民黨主席鄭麗文今（23日）早受訪表示，張麗善已為雲林縣展現不同風貌，希望能夠順利世代接棒。被追問是否會因黨內同志不支持她有所考量，她回應「不會不會」。自由時報 ・ 20 小時前
沈伯洋赴荷蘭！律師笑喊「國際三大咖打臉中國」：根本無效
中國公安機關日前以「涉嫌分裂國家」為由，立案調查民進黨立委沈伯洋，揚言將展開全球抓捕，不過沈伯洋繼日前赴德國出席聽證會後，又再度前往荷蘭海牙出席國際自由聯盟會議，還特地在國際刑事法院（ICC）前留下合照。對此，律師黃帝穎也狠酸「打臉中國通緝無效，更打臉鄭麗文瞎扯普丁是民主領袖」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
張嘉郡爭藍營提名參選雲林縣長 鄭麗文力挺：大家安啦！
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導國民黨籍雲林縣長張麗善，將在明年（2026）任期屆滿，而張麗善的姪女、不分區藍委張嘉郡，昨（22）日則首度鬆口表態要爭取提名選縣長，消息一出受到外界關注。對此，國民黨主席鄭麗文今（23）日上午出席活動前受訪則希望不但能順利世代接棒，而且棒棒都是最強棒，更說由女人當家，雲林一定會安全，「大家安啦！」。民視 ・ 20 小時前
政院版財劃法再掀兩院大戰 他轟邏輯矛盾：急著想搶功
行政院提出院版《財劃法》修法，引發在野黨炮轟，指政院未公布試算、打模糊仗，院版忽視地方政府的財政努力，懲罰對國家經濟貢獻高的縣市，再成藍綠攻防話題；國民黨桃園市議員凌濤對此痛批，更矛盾的是，卓榮泰還指控立院版本會造成「財政土石流」，但自己提出的版本卻高達「1.2兆」，比立院的 1.16兆餘「多了 319億」，也未提出相關試算表和增加的計劃型補助說明，一邊反對一邊增加，不僅邏輯不一致，更是不負責任的表現。中時新聞網 ・ 1 天前
藍營「最強母雞」現形！劉和然回應了
[NOWnews今日新聞]國民黨、民眾黨到底派誰選2026新北市長？根據《CNEWS匯流新聞網》最新民調結果顯示，在三腳督的情況下，國民黨若派新北市副市長劉和然代表出戰，會輸給民進黨的蘇巧慧，支持度落...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
陸IAEA狀告日本：製造儲存超需求鈽材料 必須嚴加管束
大陸常駐國際原子能總署代表大使李松21日對日本「無核三原則」和福島核污染水排海等問題闡述陸方立場。中天新聞網 ・ 1 天前
沈伯洋遭中共全球通緝！范雲曝好消息：已獲48國代表全面聲援
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨立委沈伯洋日前遭中國以分裂國家為由，發布全球通緝，對此，民進黨立委范雲今(12/23)透露，自己在國際自由聯盟（Libe...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
雙城論壇有望12月登場？ 蔣萬安：行政細節尚待協調
雙城論壇自郝龍斌擔任台北市長的2010年推動以來，至今已運作15年、歷經三任市長。即使疫情期間，論壇仍以線上方式持續舉辦並簽署多項合作備忘錄，從未中斷。然而，隨著近年兩岸局勢升溫，雙邊對話與多項交流活動受到限制，包含旅遊、文教等領域都受到衝擊。今年是蔣萬安任內...CTWANT ・ 1 天前
俄羅斯稱「台灣問題屬中國內政」 外交部嚴正譴責
俄羅斯外交部於20日記者會批評日本首相高市早苗相關言論，並稱「台灣是中國不可分割的一部分，台灣問題屬於中國內政」。對此，外交部表示，中國政府在國際間拉幫結派，持續散播貶損我國主權的荒謬言論，予以嚴正譴責，並對俄羅斯政府順應中國的威權作為深表不滿與遺憾。外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中國共產黨統治的中華人民共和國從來就互不隸屬，任何意圖扭曲台灣主權地位的說法，都是侵害國際和平與穩定的霸凌行為，也無法改變國際社會公認的台海現狀。 外交部歡迎友盟國家持續在國際場合關切台海議題，展現堅定支持台海和平穩定的一貫立場，台灣也將持續強化自我防衛能力與全社會防衛韌性，並與友盟國家緊密合作，攜手確保台灣及印太區域的自由開放與和平繁榮。 更多新聞推薦 ● 爽喊「許多人有錢有閒」賴清德失言挨轟 網友炸鍋：周子瑜快道歉台灣好新聞 ・ 1 天前
曝國際認同台灣主權！沈伯洋嗆「中國自己逼的」：你繼續通緝，我就繼續反擊
民進黨立委沈伯洋遭中國公安立案調查，揚言全球通緝抓捕，而沈伯洋也在繼21日晚間分享自己前往荷蘭海牙（Hague），在國際刑事法院（International Criminal Court，簡稱ICC）努力拓展外交之後，於23日透露，國際自由聯盟（Liberal international）已在會議中正式通過「譴責中國跨境鎮壓」緊急決議。沈伯洋更反嗆中共當局......風傳媒 ・ 14 小時前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 1 天前
宏國白蝦雪崩！傳想與台復交 藍委：快動作
[NOWnews今日新聞]台灣前邦交國宏都拉斯即將在11月30日進行總統大選，其中兩名反對派候選人提出與台灣恢復邦交訴求當成政見。主要就是因為宏都拉斯與台灣斷交後，轉而和中國建交，但卻重擊國家重要產業...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
徐榛蔚將屆滿 吉安鄉長游淑貞力拚接班
[NOWnews今日新聞]花蓮縣長徐榛蔚已連任2屆將屆滿，外界關注接班人選，今（23）日有媒體報導，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢也動作積極。國民黨方面，除非有...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
北京火氣愈來愈大！中國駐聯合國大使嗆聲高市早苗，「敢介入台海、將引《憲章》動武捍衛領土完整」
中國已將其與日本日益擴大的爭端帶到聯合國（UN）舞台，指控東京、威脅要進行「武力介入」台灣問題，其代表甚至還使用、迄今為止最強烈的措辭，誓言將捍衛領土完整。《路透》報導提到，中國駐聯合國大使傅聰（Fu Cong）21日，致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），指控日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）犯下「嚴重違反國際法」和外......風傳媒 ・ 1 天前
再嗆高市早苗 王毅：講了不該講的話
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月初在國會「台灣有事」相關表態，引起中國不滿，雙方外交駁火。時隔兩周，中國外交部長王毅昨日首度對日提「三個絕不」，今(23)日再度開嗆，直接點名高市早苗講了...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
鄭麗文回雲林力挺「最強棒」 曾支持郝龍斌的張家陣營全面歸隊
國民黨主席鄭麗文回到雲林故鄉，與過去力挺對手郝龍斌的「雲林張家」重修舊好，大讚立委張嘉郡是「最強棒」，支持她參選下屆雲林縣長！鄭麗文強調，先前黨主席之爭只是君子之爭，如今黨內已將恩怨翻篇，團結一致為了2026年大選共同努力。此次互動顯示，國民黨正積極整合黨內資源，凝聚共識，以迎接未來選戰挑戰。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
也曾被戰狼惡搞 澳大利亞提醒日本注意中國伎倆
[Newtalk新聞] 中國本週要求航空公司退票、下架日本影片、不讓日本水產進口，試圖藉此對高市早苗施壓。曾因主張追究Covid-19，遭到中國報復的澳大利亞，稍早也提醒東京當局留意北京的招數。 《澳大利亞金融評論》（Australia Financial Review）的報導指出，中國針對日本內閣總理大臣高市早苗祭出的劇本，在澳大利亞看來再熟悉不過。 報導指出，北京將貿易武器化，轉而採取「戰狼」策略，曾在2020年對澳大利亞出口實施了價值200億美元的制裁，之後在現任的阿爾巴尼斯政府領導下，兩國關係（在中國面對川普高關稅壓力下）才重回正軌。 美國智庫哈德遜研究所資深研究員周威廉（William Chou）指出，「中國正在從政與外交製造衝突，試圖兩面夾擊高市早苗。」他認為中國想要「轉移人們對她對川普外交的成功，以及她在國內高人氣的注意力。中國此舉是一次非常笨拙的嘗試，但畢竟總是有所嘗試。」 報導指出，中國官媒新華社和《環球時報》本週都張貼梗圖醜化高市早苗，中國網民也攻訐高市，駡她是「巫婆」、「麻煩製造者」。昔日澳大利亞莫理斯內閣要求追究疫情擴散責任時，北京方面也曾推出了一系列懲罰性貿易新頭殼 ・ 1 天前