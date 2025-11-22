沈伯洋赴荷蘭「國際法院外留影」 王定宇曝三意義：證明中國是紙老虎

記者劉秀敏／台北報導

中國公安機關日前以「涉嫌分裂國家」為由，立案調查民進黨立委沈伯洋，中國官媒更揚言將展開全球抓捕，不過沈伯洋繼日前赴德國出席聽證會後，近日再與同黨立委范雲前往荷蘭海牙出席國際自由聯盟會議，兩人更特地在國際刑事法院（ICC）前留下合照。對此，民進黨立委王定宇今（22）日直言，沈伯洋多次出訪，證明了中國根本就是紙老虎，而沈伯洋的現身說法，也強而有力地為台灣的自由民主發聲、彰顯對抗獨裁者的真實意義。

廣告 廣告

王定宇表示，沈伯洋現在正在荷蘭的海牙，與范雲出席參加「國際自由聯盟」的會議，而沈伯洋在抵達海牙後，特別在國際刑事法院外面拍了一張照片，除了表達已平安抵達荷蘭之外，當中也有很多層意義。

王定宇指出，沈伯洋致力於打擊假錯訊息，維護台灣國家主權，並致力於國安修法，但他種種維護台灣國家利益的表現，竟然被中國發布「通緝」，還揚言要全球查緝。可笑的是，當中共張牙舞爪說要全球追緝沈伯洋時，沈伯洋先到美國參加台美國防會議；後來又到韓國出席民主論壇，「韓國跟中國簽有引渡條約，但沈伯洋照樣來去自如」；隨後沈伯洋又到了德國，出席德國國會聽證會，內容正是分享中國如何脅迫台灣；這兩天，沈伯洋又抵達荷蘭海牙參加國際自由聯盟會議。

王定宇直言，沈伯洋這些行程證明了幾件事情：第一，中國根本是紙老虎。中國揚言透過國際刑警組織，以政治理由、非法方式要全球查緝沈伯洋，而沈伯洋在國際自由民主國家來去自如，證明中國根本是紙老虎。沈伯洋也親身地證明，在國際主流民主國家中，中共的主張是毫無作用的。

王定宇續指，第二層意義是，沈伯洋出席各地民主論壇、國會聽證會等場合現身說法，強而有力地為台灣的自由民主發聲，為台灣正遭受中國的脅迫做見證。

至於第三層意義，王定宇說，海牙國際法庭正是國際上追查獨裁者的司法機構，中國是國際公認的獨裁者，而沈伯洋是來自於民主國家台灣。當獨裁國家中國發布全球查緝沈伯洋時，沈伯洋站在國際法庭外，一面凸顯中國的蠻橫無理以及無能為力，也希望彰顯國際法庭的真實意義。

王定宇認為，國際法庭應該要聲討這樣的「國際麻煩製造者」，中國對內迫害圖博人、維吾爾族、香港民運人士與法輪功；對外騷擾周邊鄰國，甚至於揚言要斬高市早苗的頭、要查緝台灣的國會議員，國際刑事法院應彰顯「追查獨裁者」的精神。

「德不孤必有鄰」，王定宇強調，台灣站在自由民主正確的一方，絕對不會孤單。而中國仗勢國力張牙舞爪，最後也會得到反效果，為這種蠻橫無理的作為付出代價。

更多三立新聞網報導

赴海牙參加國際會議 沈伯洋：中國法律戰對台灣沒用

代表民進黨赴荷蘭出席國際會議 范雲、沈伯洋將談中共認知作戰威脅

現身國際刑事法院 沈伯洋：台灣與民主同盟站在一起

二度打臉中共紅色通緝 沈伯洋現身荷蘭「國際刑事法院」畫面曝

