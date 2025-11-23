沈伯洋赴荷蘭！律師笑喊「國際三大咖打臉中國」：根本無效

政治中心／黃依婷報導

中國公安機關日前以「涉嫌分裂國家」為由，立案調查民進黨立委沈伯洋，揚言將展開全球抓捕，不過沈伯洋繼日前赴德國出席聽證會後，又再度前往荷蘭海牙出席國際自由聯盟會議，還特地在國際刑事法院（ICC）前留下合照。對此，律師黃帝穎也狠酸「打臉中國通緝無效，更打臉鄭麗文瞎扯普丁是民主領袖」。

黃帝穎發文，美國國務院表態，對中國通緝沈伯洋深表關切，中國的作為威脅言論自由，逐步破壞支撐兩岸現狀的規範。簡單來說，美國國務院已表態不認同中國通緝沈伯洋，全球民主國家就不可能理會中國對沈伯洋發佈的「全球通緝」；國際刑警組織也表示，紅色通緝令申請須經審查，且依據「世界人權宣言」不得涉及政治性質活動，等於打臉中國對沈伯洋的通緝在國際法上根本無效。

廣告 廣告

黃帝穎指出，德國不只未理會中國對沈伯洋的全球通緝，德國國會更用行動打臉中國，邀請沈伯洋以台灣立法委員身分出席國會聽證會，國際三大咖打臉中國通緝無效後，就連荷蘭也不理會中國對沈伯洋的全球通緝，打臉中國通緝無效。

黃帝穎提到，2023年3月17日，國際刑事法庭發佈普丁逮捕令，針對俄羅斯侵略烏克蘭涉犯戰爭罪進行全球通緝，鄭麗文竟瞎扯普丁是民主領袖，顯然是毫無國際觀的法盲，世界丟臉；聯合國大會在2022年以壓倒性票數141國通過決議，譴責俄羅斯侵略烏克蘭，要求普丁無條件撤軍。鄭麗文一人對抗聯合國141國，鄭麗文簡直國際笑話，比慈禧義和團更荒唐。

更多三立新聞網報導

藍擬修法維護陸配參政權 周玉蔻：有膽馬上修、立刻修

中共搞全球通緝沈伯洋！范雲在國際自由聯盟推「反制跨國鎮壓」決議通過

全台灣人要警惕！學者揭中國獨裁可怕手段：我們都是沈伯洋

范雲參加自由聯盟會議 籲團結反制中國跨國鎮壓

