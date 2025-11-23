沈伯洋赴荷蘭！律師笑喊「國際三大咖打臉中國」：根本無效
政治中心／黃依婷報導
中國公安機關日前以「涉嫌分裂國家」為由，立案調查民進黨立委沈伯洋，揚言將展開全球抓捕，不過沈伯洋繼日前赴德國出席聽證會後，又再度前往荷蘭海牙出席國際自由聯盟會議，還特地在國際刑事法院（ICC）前留下合照。對此，律師黃帝穎也狠酸「打臉中國通緝無效，更打臉鄭麗文瞎扯普丁是民主領袖」。
黃帝穎發文，美國國務院表態，對中國通緝沈伯洋深表關切，中國的作為威脅言論自由，逐步破壞支撐兩岸現狀的規範。簡單來說，美國國務院已表態不認同中國通緝沈伯洋，全球民主國家就不可能理會中國對沈伯洋發佈的「全球通緝」；國際刑警組織也表示，紅色通緝令申請須經審查，且依據「世界人權宣言」不得涉及政治性質活動，等於打臉中國對沈伯洋的通緝在國際法上根本無效。
黃帝穎指出，德國不只未理會中國對沈伯洋的全球通緝，德國國會更用行動打臉中國，邀請沈伯洋以台灣立法委員身分出席國會聽證會，國際三大咖打臉中國通緝無效後，就連荷蘭也不理會中國對沈伯洋的全球通緝，打臉中國通緝無效。
黃帝穎提到，2023年3月17日，國際刑事法庭發佈普丁逮捕令，針對俄羅斯侵略烏克蘭涉犯戰爭罪進行全球通緝，鄭麗文竟瞎扯普丁是民主領袖，顯然是毫無國際觀的法盲，世界丟臉；聯合國大會在2022年以壓倒性票數141國通過決議，譴責俄羅斯侵略烏克蘭，要求普丁無條件撤軍。鄭麗文一人對抗聯合國141國，鄭麗文簡直國際笑話，比慈禧義和團更荒唐。
更多三立新聞網報導
藍擬修法維護陸配參政權 周玉蔻：有膽馬上修、立刻修
中共搞全球通緝沈伯洋！范雲在國際自由聯盟推「反制跨國鎮壓」決議通過
全台灣人要警惕！學者揭中國獨裁可怕手段：我們都是沈伯洋
范雲參加自由聯盟會議 籲團結反制中國跨國鎮壓
其他人也在看
韓籍啦啦隊女神拒收食物？「超噁原因」全曝光！
娛樂中心／尤乃妍報導來台灣不到一年的味全龍啦啦隊韓籍成員權喜原（魚丸），憑藉亮麗外型以及真誠性格收穫一票粉絲。近日，她卻於社群平台發文表示未來不會再接受粉絲送的任何食物類禮物，並透露背後原因，真相讓不少人直呼「超瞎」、「好噁心」。民視 ・ 1 天前
大飽口福！雲林「土庫宴」12店10佳餚一次嘗 報名火速額滿
雲林縣土庫鎮早年商業繁榮，過往有「小上海」美譽，集結許多知名美食店家，土庫好COOL商圈發展協會與縣府、公所合辦，集結12家特色店家推出10道風土料理的「土庫宴」，昨晚吸引200人享用，其中65%是外縣市遊客，成功帶動觀光效益。協會理事長魏安助表示，未來將持續推動，讓更多人用「吃」體會土庫之美。自由時報 ・ 1 天前
中國通緝無效！沈伯洋現身荷蘭國際法庭 律師再諷：更打臉鄭麗文的國際笑話
即時中心／綜合報導民進黨立委沈伯洋赴荷蘭海牙出席「國際自由聯盟」（Liberal International）會議，現身具有全球重大人權意義的「國際刑事法院」（ICC）。律師黃帝穎認為，各國用行動打臉中國片面宣稱「全球通緝」無效，更凸顯鄭麗文稱普丁民主領袖的荒謬與法盲。民視 ・ 1 天前
新北市長選戰最新民調 賴苡任：這人在新北市不討喜
根據《CNEWS匯流新聞網》「新北市長選舉」最新民調顯示，在藍綠對決的情況下，國民黨若推派台北市副市長李四川，李四川(47.1%)領先蘇巧慧(37.1%)10個百分點；若國民黨改由新北市副市長劉和然參選，蘇巧慧41.4%，劉和然34.8%，23.8%未決定。若是由民眾黨主席黃國昌對決蘇巧慧，蘇巧慧47.3%，黃國昌33.4%，19.3%未決定。國民黨前副發言人賴苡任認為，蘇巧慧在新北市並不討喜，她只能鞏固她自己原有的選區。中時新聞網 ・ 1 天前
季連成列桃園綠營母雞人選 綠委讚：軍系背景可拉軍眷票
距離2026九合一選舉僅剩1年時間，藍綠白各黨也開始著手布局各縣市人選。其中縣市長部分，北三都除了新北市長侯友宜即將任滿卸任外，台北和桃園兩都，則是蔣萬安和張善政拚連任。民進黨部分，日前選對會已提名立委蘇巧慧競選新北市長確定，台北和桃園則傾向尋找「大咖級」人物應戰。其中桃園討論度極高，潛在母雞名單眾多，綠營立委與市議員不約而同點出行政院政委、退役中將季連成為可能人選，認為他在花蓮救災的表現提升綠營聲勢，軍事背景更能吸引民進黨向來缺乏的軍系選票。中天新聞網 ・ 8 小時前
沈伯洋赴荷蘭「國際法院外留影」 王定宇曝三意義：證明中國是紙老虎
中國公安機關日前以「涉嫌分裂國家」為由，立案調查民進黨立委沈伯洋，中國官媒更揚言將展開全球抓捕，不過沈伯洋繼日前赴德國出席聽證會後，近日再與同黨立委范雲前往荷蘭海牙出席國際自由聯盟會議，兩人更特地在國際刑事法院（ICC）前留下合照。對此，民進黨立委王定宇今（22）日直言，沈伯洋多次出訪，證明了中國根本就是紙老虎，而沈伯洋的現身說法，也強而有力地為台灣的自由民主發聲、彰顯對抗獨裁者的真實意義。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
曝國際認同台灣主權！沈伯洋嗆「中國自己逼的」：你繼續通緝，我就繼續反擊
民進黨立委沈伯洋遭中國公安立案調查，揚言全球通緝抓捕，而沈伯洋也在繼21日晚間分享自己前往荷蘭海牙（Hague），在國際刑事法院（International Criminal Court，簡稱ICC）努力拓展外交之後，於23日透露，國際自由聯盟（Liberal international）已在會議中正式通過「譴責中國跨境鎮壓」緊急決議。沈伯洋更反嗆中共當局......風傳媒 ・ 14 小時前
新北藍白合？侯友宜：合作一定要有共同理念
國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌日前會面商談藍白合等議題，新北市長侯友宜今（23）日針對藍白合，回應所有的合作一定要有共同的理念，尤其能夠創造出人民有感的建設跟社會福利，這才是最重要的。中時新聞網 ・ 22 小時前
雲林縣長選戰「劉建國對決張嘉郡」成形 蘇治芬曝：地方綠營頻遭張榮味策反
明年就是地方大選，各黨縣市布局備受關注，國民黨立委張嘉郡已表態爭取國民黨提名參選雲林縣長；綠營方面，前雲林縣長蘇治芬則透露人選就是立委劉建國。但蘇治芬也透露，不少聲音攻擊她過去沒在雲林縣長選戰中協助黨內同志，但實際上國民黨籍的前雲林縣長張榮味頻頻策反民進黨人，且「上下都有」，少有人能倖免。鏡報 ・ 21 小時前
鄭文燦急駁「回鍋選桃園」 季連成是綠活棋
[NOWnews今日新聞]2026桃園市長選戰，現任市長張善政將持續挑戰連任，民進黨將派誰出戰對戰？媒體人吳子嘉近日爆料，前民進黨桃園市長鄭文燦有意代表綠營回鍋參選，但本人已透過議員反駁，強調自己心如...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
3合1專案台南歸仁警方「抓一波」 2週查獲6槍
台南歸仁警分局執行「3合1專案」，為了整頓治安，全力動員「抓一波」，2週之內查獲6支長短槍枝，並直搗黃龍，攻破1處改造兵工廠，阻斷犯罪源頭，在即將進入歲末之際，強力打擊不法，要讓民眾好過年。警政署全國同步展開「打詐、掃黑、肅槍」專案，歸仁分局循線部署、收網，大有斬獲，有的甚至往上溯源，擴大偵辦，不到自由時報 ・ 1 天前
沈伯洋現身荷蘭海牙國際法庭！黃帝穎指國際三大咖「打臉中國通緝無效」！諷鄭麗文稱普丁「民主領袖」：一人對抗聯合國141國「簡直國際笑話」
黃帝穎指出，沈伯洋現身荷蘭海牙國際法庭，打臉中國通緝無效，更打臉國民黨主席鄭麗文瞎扯俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）是民主領袖！放言 Fount Media ・ 1 天前
來玩愛上「定居卻超後悔」 老外發文抱怨台灣4大缺點 網讚「太中肯」
近日一名旅居台灣的外國人在網路論壇發文抱怨，過去來台灣旅遊後愛上台灣，決定搬來台灣定居，並在補習班擔任美語老師，不過實際定居後卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，認為台灣人雖然友善，卻都是「有禮貌的疏離」，並點出台灣存在4大令人難以忽視的缺點，貼文被轉載至PTT後，讓不少網友直呼「滿中肯的」。太報 ・ 21 小時前
TWICE開唱Day2！志效發限動慢跑 亞灣全入鏡
TWICE開唱Day2！志效發限動慢跑 亞灣全入鏡EBC東森娛樂 ・ 14 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 18 小時前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 1 天前
芳心暗許2／藍2026接棒縣市長說了算 新北白沒戲最多蘭竹配嘉義
CTWANT調查，國民黨籍不少縣市長2026年屆滿不能再連任，像直轄市新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，還有新竹縣長楊文科、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠，而正被停職的宜蘭縣長林姿妙也將因兩屆任滿無法再選。其中，新北市、宜蘭縣、彰化縣...CTWANT ・ 3 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 3 天前