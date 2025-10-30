沈伯洋身價高漲！他揭1內幕：老共出手主因
[NOWnews今日新聞] 民進黨立委沈伯洋去年被中國國台辦列為「台獨頑固份子」，日前再度遭到重慶市公安局依涉嫌「分裂國家罪」立案偵查，引發兩岸關注；國安局長蔡明彥昨（29）日回應，稱中共隨意羅織罪名，恫嚇作為對國人沒有實質效果。對此，資深媒體人黃揚明點出，老共出手的主因，並非真的要將沈列為通緝犯，而是「讓他走不出台灣」。
黃揚明30日在《NOWNEWS今日新聞》的自製網路節目《鄉民大學問》中指出，這件事對北京政府來說「面子掛不住」，因為沈伯洋的立場一直都是持續在反共，在民防、反認知作戰領域中，早已算是翹楚的角色，那怎麼會家族成員還能在對岸經商呢？是不是也代表著，中共對沈伯洋的警告根本就毫無用處。
黃揚明續指，有一說法指出，對岸選擇在此時將該議題拉高，後續就是全球通緝，只要沈伯洋敢前往中共的邦交國，就有被逮捕的風險，不過他也直言「實際上執行的難度很高」。他進一步說明，由於沈伯洋是國會議員，經常需赴非邦交國進行外交，而通常都是中華人民共和國的邦交國，也因此可能曝露在高風險的情況之下。
黃揚明提到，該議題某種程度上，是拉高了沈伯洋的反共地位，讓其政治身價跟著水漲船高，由於民進黨團有開記者會，呼籲朝野共同對抗中共如此鴨霸的手段，這也證實了前述所說，沈一旦出國就可能深陷其他風險。黃揚明強調，中共對付人的方式，並非實際將其列為通緝犯，而是在於「讓他走不出台灣」，這才是老共出手的主因。
