沈伯洋遭中共全球通緝！徐欣瑩質詢竟要陸委會：可以帶他去中國澄清誤會
記者詹宜庭／台北報導
中國日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，並發出全球紅色通緝令，引發熱議。國民黨立委徐欣瑩今（12日）在立法院內政委員會質詢時竟質疑陸委會邱垂正，「你身為陸委會主委，為何不率先破冰之旅、和平之旅？你就中國好好跟他們談，軟硬的話都可以講啊，甚至可以帶民進黨立委沈伯洋過去澄清一些誤會也不錯，對不對？」而邱垂正則說，陸委會沒有不交流，還是推動健康永續交流，讓兩岸能夠和平穩定。
徐欣瑩在內政委員會質詢陸委會主委邱垂正時提到，「你說你很樂見海基會董事長吳豊山到中國交流，但你正身為陸委會主委，為何不率先破冰之旅、和平之旅？」邱垂正回應，「如果是對等尊嚴，兩岸有需要、人民支持，這當然是陸委會職責所在。但截至目前，中國仍要求我們要答應他們一個中國原則的九二共識，沒有中華民國存在空間，我們無法答應這種消滅中華民國、併吞台灣的政治前提。」
徐欣瑩說，「那你可以過去跟他們反應啊，你有提過要過去嗎？你就中國好好跟他們談，軟硬的話都可以講啊，甚至可以帶民進黨立委沈伯洋過去澄清一些誤會也不錯，對不對？陸委會不跟中國交流是件很奇怪的事情，大家都覺得陸委會可以裁撤，陸委會就變台商協助會就好了，根本不需要跟各部會同等位階的陸委會，因為你們根本都沒去交流啊。」
徐欣瑩再說，「陸委會可以代表中華民國尊嚴去中國表達嚴正立場，這國民黨都支持，我也認同對等尊嚴，但陸委會都採取『三不政策』，不接觸、不交流、不互動。」邱垂正則回應，陸委會沒有不交流，還是推動健康永續交流，讓兩岸能夠和平穩定。
更多三立新聞網報導
8藍委聯手告罷團 律師衝花蓮挺罷免：撐到底！不會讓你們孤軍奮戰
8藍委告罷團 林楚茵：國民黨可恥、可笑、可惡
不滿被說親中賣台、刪預算！8藍委提告罷團 國民黨嗆：繼續蒐證
2.7萬連署書「縮水」之謎！他揭賴苡任「少一半」真相：根本犯案自白
其他人也在看
北京故宮博物院攜多項藝文活動走進高雄佛光山佛陀紀念館 邀民眾共敘文脈
【記者 蔡叔涓／綜合 報導】9日至14日大陸北京故宮博物院家庭音樂劇《甪端》、及「紫禁城四時錄——故宮裡的二十台灣好報 ・ 8 小時前
趙露思、陳偉霆慶功宴合體 1舉動遭砲轟「割韭菜」官方急發聲了
中國戲劇《許我耀眼》由陳偉霆搭檔趙露思主演，戲劇播畢至今依舊話題不斷，日前官方開啟直播販售該劇的周邊商品，但其中產品價格被認為昂貴且品質差，因此有網友覺得趙露思跟陳偉霆現身直播間是衝流量帶貨，氣得砲轟趁機割韭菜。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
普發一萬入帳備註寫「行政院發」藍白轟厚臉皮：割稻尾第一
普發一萬今天起陸續入帳，但備註欄特別寫「行政院發」、「全民＋1政府相挺」，藍白今忍不住開嗆。民眾黨立院黨團列出行政院長卓榮泰、綠委們先前不支持普發現金的言論，酸民進黨割稻尾第一，竟把先前所稱的「違憲、賣台」普發一萬變自己德政。國民黨前發言人鄧凱勛也批，民進黨厚臉皮到不可思議。中時新聞網 ・ 6 小時前
揭海鯤艦認知作戰報告曝中共5大攻擊手法 林楚茵反批媒體：抹黑造假
國造潛艦海鯤軍艦海上測試進度延宕，《聯合報》日前以評論文章批評民進黨立委林楚茵要求國防部揭露的「海鯤軍艦認知作戰」報告，是「此地無銀三百兩」，引起林楚茵今天（11/12）怒批聯合報「不譴責敵人，反而急著跳出來攻擊揭露真相的人」，並指該報與日前「栽贓抹黑政敵還聯手製造假新聞一樣，這才是此地無銀三百兩！」林楚茵也公布國防部書面報告指出，自海鯤艦下水以來，中共針對性的爭議訊息「超過2萬則」，其攻擊手法有五大論述主軸，包括質疑「經費浪費與貪汙」、質疑「技術與品質缺陷」、質疑海鯤號是「政治宣傳工具」、質疑「實戰價值低下」以及質疑「潛艦自製率低」等。太報 ・ 5 小時前
健保補充保費立委痛批「禿鷹」 金管會主委彭金隆首度回應
衛福部長石崇良提出補充保費從現行的每月結算2萬改採年度計算，引發股民痛批「強盜」，且金管會事先完全不知情。今天立委林德福在立法院痛批衛福部長言論對股市猶如「禿鷹」，並要求主委彭金隆表態，他也首度對外回應「希望政策盡善盡美，溝通是必要的，尤其資本市場複雜，把各種狀況多了解，會「做出更符合事實需要的政策」。Yahoo奇摩股市 ・ 9 小時前
中國千人計畫延攬韓人才 韓媒：系統性攻略
（中央社記者廖禹揚首爾12日專電）中國透過「千人計畫」延攬海外科技人才，韓聯社引述多名產學界人士說法指出，中國對延攬對象個資調查詳細，是精準針對韓國科技體系弱點的「系統性攻略」。中央社 ・ 5 小時前
藍營籲賴對陸收回「境外敵對勢力」 綠曝「拆護身符」風險
大陸指控民進黨立委沈伯洋涉「分裂國家罪」並立案調查，國民黨立院黨團今（12）天表示，解鈴還需繫鈴人，建請賴清德總統認真思考，若不把大陸視為境外敵對勢力，或許還有交涉空間。民進黨立院黨團書記長陳培瑜批評，拆掉護身符換不到對話，只會換來更大的風險。中時新聞網 ・ 6 小時前
路樹接連倒塌議員籲健檢 竹市：研擬種植設計
（中央社記者魯鋼駿新竹市12日電）新竹市近日風勢強勁，傳出多起路樹倒塌意外。有市議員質疑，市府未做好控管與健檢，許多地方更因樹根隆起導致人行道破損。市府表示，將持續盤點，研議適合種植原則。中央社 ・ 4 小時前
登記參選！陳亭妃：用行動證明我是最強母雞
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選白熱化，黨部自10日起至14日開放初選區領表登記，由於鳳凰颱風來襲，台南今（12）日宣布停止上班課，民進黨立委陳亭妃上午也由辦公室主任代為前往民進黨中央黨部...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
回應賴點名 韓國瑜喊話：撤回「中國大陸為境外敵對勢力」說法
民進黨立委沈伯洋近日遭中國官媒央視點名為台獨分子，更威脅祭出全球抓捕，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜給予聲援，韓今（12日）公開回應，反諷賴此舉形同「自己生病，讓別人吃藥」，認為賴若真想幫沈，應考量廢除民進黨台獨黨綱、重建朝野良性互動，以及撤回「中國大陸為境外敵對勢力」說法，顧好台灣安全的「四隻腳」。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
鄭麗文祭拜共諜報 連勝文：我沒辦法
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文日前出席統派團體辦的「五〇年代白色恐怖受難者追思秋祭慰靈大會」，但紀念名單中，包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的共諜將官吳石，引發黨內反彈。對此，前國...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
台北市長穩了！曹興誠向賴清德力薦沈伯洋：他各方面輾壓蔣萬安
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導在今年的立委罷免案全力投入的聯電榮譽董事長曹興誠今(11/12)表示，民進黨不分區立委沈伯洋近日遭中共通緝與恐嚇，若兼任民...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
韓國瑜嗆賴清德「生病」 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨向立法院長韓國瑜喊話，盼聲援民進黨立委沈伯洋，韓國瑜今（12）日反擊，明顯看出「真的是自己生病，讓別人吃藥」。對此，民進黨發言人吳崢表示遺憾，韓國瑜身為立法院長，...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
蕭美琴登歐洲議會！他戳破3假消息：造神
[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴日前受邀出訪歐洲，參加「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會並發表演說。外交部長林佳龍全程陪同，他表示，「這次蕭副總統成功踏入歐洲議會，象徵著台歐共創歷史新頁」...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
中國戰狼外交官曬航艦照片 威脅日本別管台海 不只海空軍力 「火箭軍」如解放軍皇冠上的明珠 CNN獨家揭露大量飛彈基地 「關島殺手」恫嚇美印太戰略｜全球聊天室｜#鏡新聞
日本首相高市早苗日前在眾議院備詢，提及鄰國若受到軍艦武力攻擊，對日可能構成「存立危機事態」，屆時不排除觸發「集體自衛權」。這番言論再次惹怒中方，中國駐大阪總領事薛劍發文秀出解放軍3艘航空母艦示威。 中共的遠程軍力投射不只展現在海上，「火箭軍」也是重點發展項目。CNN透過衛星影像揭露，中國有約99座飛彈相關設施，且規模還在擴大當中。而智庫統計解放軍人力和飛彈部署，也發現中國的戰略布局已經發生變化…… 面對極化政治、武力威逼，台灣前總統蔡英文也走出國門，爭取歐洲盟友支持，共同對抗挑戰。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 22 小時前
網傳駐日代表申請「中華民國」更名「台灣」遭日本重罰 官方回應了
近期社群平台瘋傳一則訊息，宣稱台灣駐日代表將原「中華民國」申請更名為「台灣」，因此遭日本裁罰，必須繳納7000萬日圓（約新台幣2100萬元），貼文並指稱「這樣的大事國內媒體竟然不敢報導」。然而，經事實查核中心調查，實際情況是，駐日館舍為保障國家財產權，辦理館產由個人名義移轉至法人名義的登記，與國名變更或日本裁罰無關。對於網傳消息，台灣日本關係協會秘書長張仁久......風傳媒 ・ 20 小時前
相隔47年！日本擬「明年起調漲簽證費」 台灣人入境受影響之處一次看
即時中心／徐子為報導日本官方通訊社《共同社》昨（10）日引述知情人士披露，日本政府計畫在明（2026）財政年度提高外國籍遊客簽證手續費，因為目前的費用與美歐相較之下，明顯偏低。至於台灣籍旅客目前受惠於兩國相互給予對方短期入境免簽，暫時影響不大。民視 ・ 1 天前
中共嗆全球抓捕沈伯洋 賴清德喊話韓國瑜：站出來維護國會尊嚴
中國日前以涉犯分裂國家罪為由對民進黨立委沈伯洋立案偵辦，官媒央視更進一步發布起底影片，並揚言展開全球抓捕及跨境司法合作。對此，總統賴清德今（11）日表示，中國對台灣並沒有管轄權，更何況沈伯洋是在捍衛國家主權、維護台灣民主自由的憲政體制，非常期待立法院長韓國瑜夠率領跨黨派委員聲援沈伯洋，「否則的話，今天的民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
賴總統喊話韓國瑜應聲援沈伯洋 藍白批情勒
中國大陸以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，大陸官媒央視更播出「起底台獨沈伯洋」影片，宣稱要對沈伯洋展開全球...聯合新聞網 ・ 13 小時前
觀察／拜共諜、喊話見習近平與高市早苗爭議連發 藍營不滿鄭麗文「主旋律都在兩岸」
[FTNN新聞網]文／孫偉倫國民黨主席鄭麗文上任後一週就因為參加馬場町白色恐怖受難者秋祭儀式，追思對象包括從事間諜情蒐而導致國民政府戰敗中共，又造成嚴重...FTNN新聞網 ・ 13 小時前