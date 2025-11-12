沈伯洋遭中共全球通緝！徐欣瑩質詢竟要陸委會：可以帶他去中國澄清誤會

記者詹宜庭／台北報導

徐欣瑩質詢邱垂正。（圖／翻攝自國會頻道）

中國日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，並發出全球紅色通緝令，引發熱議。國民黨立委徐欣瑩今（12日）在立法院內政委員會質詢時竟質疑陸委會邱垂正，「你身為陸委會主委，為何不率先破冰之旅、和平之旅？你就中國好好跟他們談，軟硬的話都可以講啊，甚至可以帶民進黨立委沈伯洋過去澄清一些誤會也不錯，對不對？」而邱垂正則說，陸委會沒有不交流，還是推動健康永續交流，讓兩岸能夠和平穩定。

徐欣瑩在內政委員會質詢陸委會主委邱垂正時提到，「你說你很樂見海基會董事長吳豊山到中國交流，但你正身為陸委會主委，為何不率先破冰之旅、和平之旅？」邱垂正回應，「如果是對等尊嚴，兩岸有需要、人民支持，這當然是陸委會職責所在。但截至目前，中國仍要求我們要答應他們一個中國原則的九二共識，沒有中華民國存在空間，我們無法答應這種消滅中華民國、併吞台灣的政治前提。」

徐欣瑩說，「那你可以過去跟他們反應啊，你有提過要過去嗎？你就中國好好跟他們談，軟硬的話都可以講啊，甚至可以帶民進黨立委沈伯洋過去澄清一些誤會也不錯，對不對？陸委會不跟中國交流是件很奇怪的事情，大家都覺得陸委會可以裁撤，陸委會就變台商協助會就好了，根本不需要跟各部會同等位階的陸委會，因為你們根本都沒去交流啊。」

徐欣瑩再說，「陸委會可以代表中華民國尊嚴去中國表達嚴正立場，這國民黨都支持，我也認同對等尊嚴，但陸委會都採取『三不政策』，不接觸、不交流、不互動。」邱垂正則回應，陸委會沒有不交流，還是推動健康永續交流，讓兩岸能夠和平穩定。

