沈伯洋遭中共立案偵查 卓揆：韓國瑜應給國人說法

（中央社記者沈如峰宜蘭縣12日電）民進黨立委沈伯洋遭中共立案偵查，行政院長卓榮泰今天回應，國民黨主席鄭麗文參加祭拜共諜活動，中共違反自由、民主、人權，發動全球追捕沈伯洋的威脅，立法院長韓國瑜應給國人明確說法。

沈伯洋遭中共立案偵查一事，總統賴清德盼立法院長韓國瑜聲援沈伯洋；但韓國瑜回應，賴總統真的想幫沈伯洋，應考量廢除民進黨台獨黨綱、重建朝野良性互動及撤回「中國大陸為境外敵對勢力」。

對於韓國瑜的回應，行政院長卓榮泰今天前往宜蘭勘災接受媒體詢問時，作出上述表示。

卓榮泰指出，韓國瑜說「一個桌子有4條腿，代表不同的意義」；那4隻腳的桌子，他也要跟韓國瑜講，這個桌子上面有2盤菜，一盤是中國國民黨的主席去參加祭拜共諜的活動，而這個共諜當時就是要消滅國民黨、消滅中華民國，所以影響很大，而且呼應中國現在要學習「吳石精神」的一個統戰號召，但這件事情迄今，身為國會議長、中國國民黨黨籍的韓國瑜，迄今沉默不語。

卓榮泰說，桌上還有另外一盤菜，就是中國要發動全球追捕沈伯洋，這個不僅違反自由、民主、人權，更是對大家在人身安全上的威脅。政府有責任保護國人，國會也有責任保護國會議員，而韓國瑜迄今也是沉默不語，難道這2盤菜韓國瑜都要沉默的容忍，沉默的吞下去嗎？韓國瑜應該給國人明確的說法。（編輯：李淑華）1141112