沈伯洋遭中共立案調查 沈有忠曝中共下一步：通報國際刑警組織全球協緝

針對民進黨立委沈伯洋遭中共立案調查，陸委會副主委沈有忠今天（30日）表示，中共未來可能進一步將「懲獨」名單通報國際刑警組織發布「紅色通報」進行全球協緝，或協洽友中國家將台人引渡赴陸受審。（圖／董孟航攝）

民進黨立委沈伯洋昨遭中國大陸重慶市公安局，依涉嫌分裂國家犯罪立案偵查。對此，陸委會副主委沈有忠今天（30日）赴立院專案報告時表示，中共未來可能進一步將「懲獨」名單通報國際刑警組織發布「紅色通報」進行全球協緝，或協洽友中國家將台人引渡赴陸受審，而中共此舉目的在於延伸域外法律效力，以「懲治」名義宣示台灣是中國的一部分，逐步採取「推進統一」強制性作為建構法理正當性，並意圖阻絕國際勢力協助台灣。

沈伯洋昨遭中國大陸重慶市公安局依涉嫌分裂國家犯罪「立案偵查」，形塑對台「長臂管轄」，民進黨籍立法院外交委員會召委王定宇臨時增列邀請國安局、外交部、法務部、陸委會等單位就「中共對台進行長臂管轄、跨境鎮壓及我國相關應處」進行專案報告，並備質詢。

沈有忠在報告時表示，中共對台工作部署已從「政策宣示」朝向「具體落實」，歷來中共配合其整體對台戰略規劃，逐步推進並細緻化對台「反獨」法律戰，法制面以其《憲法》、《反分裂國家法》作為上層框架，搭配《刑法》危害國家安全罪作為法據，再透過細部規定，具體明列犯罪樣態與刑責，完善「以法遏獨」的法律體系，並不時操作指標個案以儆效尤。

沈有忠說，中共此舉目的在於延伸域外法律效力，以「懲治」名義宣示台灣是中國的一部分，逐步採取「推進統一」強制性作為建構法理正當性，並意圖阻絕國際勢力協助台灣。

沈有忠指出，中共自2024年6月21日發布「懲獨意見」以來，陸續推出一系列懲獨相關措施，包含擴大「台獨分子清單」、增列「台獨打手、幫兇」、懸賞我軍方人員、宣布將我國立法委員立案調查，也不斷擴大懲獨對象範圍，從我方政要、官員、知名人士逐漸延伸至軍方、受制裁人員的家屬、關聯機構（企業）、金主。

沈有忠提到，陸委會研判未來中共為持續擴大操作「反獨」、具體落實懲獨作為，加大恫嚇威懾效果，可能進一步將「懲獨」名單通報國際刑警組織發布「紅色通報」進行全球協緝，以限制相關人員的出訪及旅行。

沈有忠續指，中共也可能協洽友中國家強行違反國際法規定，例如「雙重犯罪原則」、「政治犯不引渡原則」等，將台人引渡赴陸受審，或由中共法院依其刑事訴訟法規定自行進行「缺席審判」程序。

沈有忠接著說，中共為強化恫嚇也將續以「反獨」為由，鎖定曾發表相關言論或參與政治活動之在陸台人予以拘捕判刑，再搭配其宣傳系統，對台宣傳「重懲台獨分子」。

此外，陸委會在書面報告中指出，自去年元旦起迄今年10月底止，陸委會接獲國人赴陸失聯、遭留置盤查或疑遭限制人身自由計233人，而該項統計中，陸委會接獲國人因涉宗教因素遭中共有關部門逮捕關押共計14名，其中一貫道道親就包括11人，迄今未能獲釋返台。



