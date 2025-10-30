沈伯洋遭中共立案調查 退將曝最嚴重後果

▲民進黨立委沈伯洋去年被中國國台辦列入「台獨頑固份子」，日前再度遭到重慶市公安局以涉嫌「分裂國家罪」立案偵查。（圖／NOWnews攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委沈伯洋去年被中國國台辦列入「台獨頑固份子」，日前再度遭到重慶市公安局以涉嫌「分裂國家罪」立案偵查，沈伯洋雖說對此沒在怕，不過退役少將栗正傑警告，這項動作是中共「殺雞儆猴」的信號，沈伯洋未來可能只能留在台灣，哪裡也都去不了。

栗正傑在政論節目《頭條開講》中指出，雖然沈伯洋表面看似輕鬆，但事實上「應該是瑟瑟發抖、怕得不得了」。他直言，42歲的沈伯洋未來恐怕只能終身困於台灣，「從此生活範圍就只剩這個小島，哪裡也去不了」。

栗正傑進一步分析，中共公安立案調查具有明確政治意涵，象徵中國對台灣主張「治權」。若沈伯洋留在台灣尚不致受罰，但只要踏出國門，就可能陷入法律風險。

栗正傑指出，「只要前往與中國有引渡條約的國家，北京就能依法要求將他引渡回大陸受審。」他更警告，中方即便進行缺席審判，也能先行定罪，未來若沈伯洋出國，便可能在機場遭逮捕並被引渡回中國。

栗正傑強調，這起事件是典型的「殺雞儆猴」，意在警告其他主張台獨的政治人物。他語重心長地說：「為了幾年不分區立委，卻得付出後半生代價，真的要好好想想值不值得。」

