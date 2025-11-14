沈伯洋遭中共跨國抓捕？國際刑警組織回應了

▲中國《央視》發布影片，指民進黨立委沈伯洋涉犯分裂國家罪，恐遭國際刑警組織展開全球抓補。（圖／沈伯洋辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 中國指控民進黨立委沈伯洋涉犯分裂國家罪，重慶公安局立案偵辦，《央視》更揚言可透過國際刑警組織、紅色通緝令，展開全球抓捕。不過，國際刑警組織（INTERPOL）回應，紅色通緝令申請須經審查，且不得涉及政治性質活，形同打臉中國。

中國官媒《央視》9日發布「起底沈伯洋」影片，指控沈伯洋涉犯分裂國家罪，已由重慶公安局立案偵辦。中國人民大學法學院教授程雷分析，下一步根據案件偵辦的證據情況，發佈通緝令以後，在國際社會，大陸也可以利用國際刑警組織等一系列的國際組織，紅通等一系列追捕的措施，在全球範圍內對他進行抓捕

針對該說法，國際刑警組織（INTERPOL）向《中央社》回應，所有紅色通緝令申請都會受到專門的「通緝及擴散工作小組」（NDTF）審查。

該小組將檢視通緝或擴散要求是否符合組織章程第2條第1款和第3條規定，而這兩項分別規定，組織必須在「世界人權宣言」（UDHR）精神下活動，且嚴禁從事政治、軍事、宗教或種族性質的活動。

且依據國際刑警組織官網的說明，紅色通緝令是向全國執法機構發出請求，目的是確定涉事人所在位置並暫時拘捕，以帶引渡、移交等法律措施，但紅通並非國際逮捕令，成員國可依自己的法律決定是否逮捕。

但國際刑警組織及其紅色通緝令早已多次被指控遭到濫用，法國《世界報》」（Le Monde）與國際調查記者聯盟（ICIJ）就曾踢爆，國際刑警組織成為中國跨國打壓海外目標人物的工具之一，包括異議人士、維吾爾人或藏人等少數族群、商人，以及涉貪或遭肅清的政治人物都是中共的目標。

