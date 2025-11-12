沈伯洋遭中共通緝 曹興誠喊「具體有力聲援」：應該徵召沈參選台北市長

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

中國日前對民進黨立委沈伯洋發布「全球紅色通緝令」，總統賴清德更喊話立法院長韓國瑜，應聲援沈伯洋捍衛國會尊嚴。對此，聯電創辦人曹興誠今(12)日則發文指，賴清德真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長，認為沈伯洋在學經歷各方面都輾壓現任台北市長蔣萬安。

曹興誠表示，近日沈伯洋遭到中共的所謂「通緝」和恐嚇，賴清德呼籲韓國瑜跨黨派聲援沈伯洋，以維護國會尊嚴和台灣人民的言論自由。「韓院長對此不會理睬，賴總統事先應該心知肚明，因此賴對韓的呼籲，讓人感覺只是做做樣子，顯得弱。」喊話賴清德，如果真要具體、有力聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長。

曹興誠說，中共以「全球通緝」來恐嚇威脅我的立法委員，就請他出來選首都市長，這樣可以讓大家都做沈伯洋的後盾，反擊中共的蠻橫威脅，同時也可以向世界展示，台灣人維護主權和自由的決心，指出沈伯洋在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面都輾壓蔣萬安。

曹興誠認為，只要讓沈伯洋和蔣萬安公開來兩場辯論，一場用中文，一場用英文，大家立刻可以看出，誰是受中共庇蔭的草包，誰是有國際水準的幹才，而中共應該已經看出沈的能力和對蔣萬安的威脅，所以不擇手段的抹黑沈、打擊沈。

曹興誠表示，「中共能識別沈伯洋的潛力，賴總統豈可不查不明？近日賴總統用人、識人之能，頗受台派質疑。倘能徵召沈伯洋，必能一掃台派憂慮，振奮人心，間接也會大大提升26、28年民進黨的選情。」強調讓沈伯洋參選台北市長，才最能維護台灣主權和人民尊嚴，兼具其他許多正面效益，請賴清德鄭重考慮，做出明智決斷。

