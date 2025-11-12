沈伯洋遭中共通緝 民進黨稱「韓院長相貌堂堂、魅力十足」：應維護國會尊嚴

▲ (圖/資料照片)

台北市 / 武廷融 綜合報導

中國重慶市公安局以「涉嫌分裂國家」為由，對民進黨立委沈伯洋立案偵查，並透過官媒放話要對沈伯洋展開「全球通緝」。總統賴清德昨(11)日表示，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，而民進黨今(12)日則稱「韓院長相貌堂堂、魅力十足、責任重大，既然擔任國會議長，就該在面臨外部打壓時，有效維護國會尊嚴、保護立法委員的人身安全。」對此，韓國瑜將在今日下午出面回應。

中共近日表示將對沈伯洋展開「全球通緝」，民進黨立法院團上周提案，要國會發表共同聲明，呼籲中共克制，不過遭國民黨反對，民眾黨團則表示要再研究。而賴清德昨日表示，沈伯洋是在捍衛國家主權，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴。

民進黨今質疑，當中國宣稱要對沈伯洋「立案偵查」，官媒央視更放話要「全球抓捕」，面對這樣赤裸裸的威脅挑釁時，立法院的院長韓國瑜不發聲維護一下國會尊嚴嗎？民進黨稱，韓院長的消極、放空、不作為、不用心主持協商，其實也不是第一次，當副總統蕭美琴訪問捷克被中國跟監、還差點被製造車禍時，民進黨團提案譴責，韓院長不吭聲，「輪到沈伯洋委員被通緝、被威脅時，民進黨團再度提案譴責，韓院長還是不吭聲？」

而當友盟國家響應 #IPAC 號召，美國、澳洲、荷蘭、英國、加拿大、捷克、比利時等國國會及歐洲議會先後通過「反對中國曲解聯合國大會第2758號決議」聲明時，身為當事人的台灣，立法院的共同聲明卻拖延超過一年。民進黨指出，NCC、大法官、中選會等重要人事同意權案，屢屢遭到在野黨惡意封殺，即使名單中有在野黨建議的人選也一樣。「韓院長要繼續放任無理杯葛、國政癱瘓、憲政失靈到什麼時候呢？」

且明年度的中央政府總預算案，9月30日在立法院一讀後，卻沒有交付委員會審查，至今已經在立法院「躺」了43天。「不審查預算，立法院是要監督什麼？韓院長只草草召開朝野協商一次，就沒有下文了，不能再多用心一點嗎？」

民進黨表示，韓院長相貌堂堂、魅力十足、責任重大，既然擔任國會議長，就該一言九鼎，妥善主持議事與協商，更該在面臨外部打壓時，有效維護國會尊嚴、保護立法委員的人身安全。「期許韓院長好好上班，認真做事！」

不過，國民黨團則表示「解鈴還需繫鈴人」，請賴清德認真思考，把「將中國列為境外敵對勢力」的這句話拿掉，或許就有溝通、交涉的空間。另外，據了解韓國瑜將在今日下午出面回應。

