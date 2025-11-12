沈伯洋遭中共通緝！黃國昌稱中國沒權力 再批民進黨政府無作為不勝唏噓

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

中國指控民進黨立委沈伯洋涉犯「分裂國家罪」，並稱要透過國際刑警組織全球抓捕、通緝沈伯洋，總統賴清德昨（11）日喊話立法院長韓國瑜，應站出來維護國會尊嚴，率跨黨派立委聲援沈伯洋，否則明天也可能是藍白的任何一個人。民眾黨主席黃國昌今天被問及此事時說，中國無權恣意抓捕、通緝任何台灣公民，但民進黨政府目前看不到任何具體作為，賴清德竟拜託韓國瑜幫忙，真的不勝唏噓。

黃國昌今天在立法院受訪，被問及賴清德喊話韓國瑜，關於沈伯洋遭中國「通緝」一事，黃國昌說，中國當然沒有權力恣意去抓捕或是通緝台灣任何公民，不僅僅是立法委員，而發生這樣的事，我們政府應該要有積極的作為，但比較讓人遺憾的事情是，民進黨政府到目前為止，看不到任何積極具體作為，彷彿好像未來如果有台灣任何公民遇到這樣子對待時，賴清德唯一能夠展現出的具體作為就是拜託韓國瑜幫忙，讓大家看的真的是不勝唏噓。

黃國昌直言，政府保護好台灣每一位公民，是政府責無旁貸的責任，但民進黨政府除了喊喊口號、在自己土地上找敵人，竟拿不出任何積極有效的辦法，相信會讓很多台灣人民看在眼裡覺得難過。



