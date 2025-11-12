沈伯洋遭中共點名抓捕 牛煦庭建議成立「國會兩岸事務小組」啟動溝通
民進黨立委沈伯洋遭中國大陸公安立案偵查，並威脅將展開「全球抓捕」，引發政壇與社會關注，總統賴清德為此呼籲立法院跨黨派聲援沈伯洋。對此，國民黨立委牛煦庭今（12）日表示，遺憾看到執政黨面對挑戰仍停留在立場表述層面，呼籲各界應聚焦於「解決問題」，建議民進黨政府主動釋出善意，或透過立法院成立「兩岸事務因應對策小組」啟動溝通管道，讓兩岸關係降溫、恢復穩定，確保國會議員安全。
牛煦庭表示，近期兩岸關係日趨緊張，中國大陸單邊主義傾向明顯，已對台灣國會議員的人身安全造成威脅與挑戰。國民黨長期主張應與對岸保持暢通的溝通管道，正是為了避免局勢升溫，導致中國大陸以單邊行動對中華民國社會造成困擾。他強調，如今國會議員遭受威脅，已是全民應共同面對的問題。
他指出，執政黨每逢敏感事件總流於立場表述，缺乏務實作為。為此，國民黨團今日召開記者會，提出具體建議，希望社會各界將焦點放在化解危機與保障立委安全，而非藉事件進行政治號召或消費。他重申，國民黨不樂見政治對立升高，呼籲各方理性共商對策。
牛煦庭強調，保障國會議員與全體國民的人身安全，是超越黨派的共同責任。民進黨政府應正視問題核心，無論是調整兩岸政策、釋出善意，或透過國會平台開啟對話，恢復成立「兩岸事務因應對策小組」開放務實的態度面對，讓兩岸關係降溫、台灣社會恢復穩定。
看更多 CTWANT 文章
律師名門劈腿2／前女友掏百萬送高價名牌 還幫寫報告夢醒討債被拒
赴陸「心肝同期移植」沒1年！TANK近況曝光 歌迷大讚：狀態很好
獨家／捲「粿王之亂」被傳雙出軌！簡廷芮與老公出席家庭聚會「夫妻互動曝光」
其他人也在看
中國終於封殺芬太尼出口 ! 大毒梟張志東也落網 美洲毒品供應鏈將斷鏈
[Newtalk新聞] 自 2018 年底以來，美中雙方因芬太尼前體化學品出口管制問題爭執不休。中國一直未對出口採取正式禁令，引發外界質疑其背後原因。分析指出，儘管這類化學品出口金額不高，對中國外匯收入貢獻有限，但背後涉及的華裔毒梟網絡已成美洲毒品供應主力，這可能是中國延遲禁令的原因之一。 近期，在美國持續施壓與貿易戰影響下，中國政府終於採取行動。商務部、公安部、應急管理部、海關總署及國家藥監局五部門聯合公告，將美國、墨西哥與加拿大增列入《特定國家(地區)目錄》，並針對這三國單獨列入 13 種易製毒化學品。官方表示，此舉旨在加強對易制毒化學品出口管理，防止其被用於非法製毒活動。 《華盛頓郵報》調查顯示，供應亞洲冰毒與美洲芬太尼的中國化工公司出自同一條供應鏈，並持續擴張。緬甸東部撣邦已成全球冰毒生產核心地區，並與中國化工公司保持默契，「不准毒品回流中國」，使大量冰毒涌向澳洲、韓國與東南亞市場。 《華盛頓郵報》調查顯示，供應亞洲冰毒與美洲芬太尼的中國化工公司出自同一條供應鏈，並持續擴張。 圖：達志影像／美聯社 美國司法部近期抓捕的華裔大毒梟張志東，引發國際關注。張志東被譽為「芬太尼界絕命毒新頭殼 ・ 19 小時前
卓榮泰：鄭麗文祭拜共諜、中共追捕沈伯洋「兩盤菜」 韓院長要吞嗎？
民進黨立委沈伯洋遭中共立案偵查，賴清德總統昨天喊話立法院長韓國瑜應聲援，韓國瑜今（12）日表示，維護台灣安全有四隻腳，他呼籲解鈴還須繫鈴人，賴總統應立刻廢除台獨黨綱，保護好中華民國。對此，行政院長桌榮泰回應時指出，國民黨主席鄭麗文祭拜要消滅中華民國的共諜，以及中國要抓捕國會議員沈伯洋，「難道這兩盤菜，韓院長都要沉默的容忍、沉默的吞下去嗎？他應該給國人一個明確的說法。」三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
沈伯洋遭中國通緝 黃國昌酸：政府無作為只會拜託韓國瑜
民眾黨團總召黃國昌（取自中央社）臺灣時報 ・ 19 小時前
不怕挺林岱樺遭黨內砲轟 林佳龍：我從威權時代就是少數派
民進黨2026高雄市長初選打得火熱，外交部長、黨內派系正國會大阿哥林佳龍因日前力挺立委林岱樺遭多方批評。林佳龍今天（12日）接受專訪表示，他不怕被罵爆，並表示自己在乎的是制度而非個人，甚至強調「如果我怕被罵爆，那從學生時代要推翻國民黨戒嚴威權統治時，我也是少數派。」中天新聞網 ・ 16 小時前
回應賴點名 韓國瑜喊話：撤回「中國大陸為境外敵對勢力」說法
民進黨立委沈伯洋近日遭中國官媒央視點名為台獨分子，更威脅祭出全球抓捕，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜給予聲援，韓今（12日）公開回應，反諷賴此舉形同「自己生病，讓別人吃藥」，認為賴若真想幫沈，應考量廢除民進黨台獨黨綱、重建朝野良性互動，以及撤回「中國大陸為境外敵對勢力」說法，顧好台灣安全的「四隻腳」。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
極左市長當選導致紐約大逃亡浪潮 這家銀行執行長說「已做好會面的準備」
美國銀行（Bank of America）總裁布萊恩．莫伊尼漢（Brian Moynihan）表示，他已準備好與紐約市新當選市長佐赫蘭．曼達尼（Zohran Mamdani）會面，討論紐約市的未來；同時，其他州正在積極招攬對「大蘋果」感到憂心的企業主離開。莫伊尼漢11月11日在表示：「現在既然一位市長已經就任，無論是在這個城市或其他任何城市，身為一家企業，我......風傳媒 ・ 17 小時前
當官還兼賣豬腳！監察院批紀律鬆散 全票彈劾新埔鎮長陳英樓
新竹縣新埔鎮長陳英樓，於2022年上任後仍持續擔任豬腳店負責人、營造公司董事，未依照規定在上任後3個月內完成解任登記，監察院今（12）日表示，此舉足使民眾認其未能專心致力於本職，對國家公務紀律鬆散有不良觀感，故於本月6日全票通過監察委員施錦芳、林盛豐、王幼玲彈劾提案，全案移送懲戒法院審理。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
南韓逮2中國高中生間諜案 質疑「平民身分掩護」尋求國際刑警助查
[Newtalk新聞] 南韓近日拘留兩名中國籍學生的事件，再度引發國際社會對北京在海外秘密情報行動的關注。原本看似單純的非法入侵事件，如今已演變成全面的間諜調查，影響遠超出朝鮮半島。南韓當局現正尋求國際刑警組織（Interpol）協助確認兩名嫌疑人的身分，此案凸顯出中國疑似以學生、觀光客與商人等「平民身分」為掩護，在全球進行情報蒐集的更大模式。 2025年10月底，南韓檢方正式接管兩名被拘留近八個月的中國籍高中生。兩人被控違反《南韓刑法》第98條（協助敵國罪），以及《通信秘密保護法》和《廣播法》。據報導，這兩名學生自2024年底至2025年3月多次入境南韓，拍攝包括水原空軍基地、烏山空軍基地與清州空軍基地等美韓共同運作的敏感軍事設施。 3月20日，兩人因在水原空軍基地附近行跡可疑遭民眾報警，被警方當場逮捕。警方在現場查獲配有長鏡頭的單眼相機、存有數千張照片的手機，以及一台對講機（雖然頻道設定錯誤）。兩人聲稱自己只是「航空迷」，但其中一人供稱其父親是中國公安官員，引起南韓警方高度懷疑。目前當局已請求Interpol協助，確認兩人的真實身分及是否奉命行事。 此案並非單一的案例，而是更廣泛現新頭殼 ・ 19 小時前
宜蘭義式料理 隱藏版街角小館 用真材實料燉出家的味道
美食中心/綜合報導 從飯店主廚到宜蘭義式餐廳 《豬露食事》打造街角的溫暖異國味 在宜蘭女中路這條靜謐街道上，有一間被不少饕客列入宜蘭美食推薦清單的特色小館。豬露食事以高CP值義式餐點與溫馨手作空間，成 […]民生頭條 ・ 17 小時前
橫向卷軸遊戲《Possessor(s)》正式上市限時85折！特價新台幣253元
世界知名的獨立遊戲發行商 Devolver Digital 搭檔屢獲殊榮的遊戲工作室 Heart Machine 共同宣布，今日備受期待的動作遊戲 《Possessor(s)》 現已於 PC 和 PlayStation 5 平台同步上市，歡慶遊戲正式推出更直接祭出 85 折優惠，售價新台幣 253 元、港幣 96.05 元。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 17 小時前
馬公基督教長老教會冒火光、驚傳出爆炸聲響！消防：高壓電線短路
12日下午，澎湖馬公基督教長老教會，突然傳出爆炸聲響，還冒出火光及濃煙，附近居民都嚇一大跳，澎湖縣政府消防局獲報，隨即派遣人車趕抵現場，經調查，為電線走火導致，並通知台電派員斷電，未釀成任何傷亡。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
愛沙尼亞外長：中國有能力促俄國結束俄烏戰爭
（中央社記者游堯茹維爾紐斯12日專電）愛沙尼亞外交部長薩克納日前結束訪中行程，返國後接受愛國媒體訪問時表示，中國正日益影響俄羅斯的政策走向，若北京願意，有能力促使俄國結束對烏克蘭的戰爭；同時，中國的任務之一也是維持自身區域現狀。中央社 ・ 18 小時前
韓國瑜諷賴清德「生病要別人吃藥」 民進黨轟站在加害者中共立場
[Newtalk新聞] 中國威脅全球抓捕民進黨立委沈伯洋，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜應站出來維護國會尊嚴。韓今（12）日反諷賴清德「自己生病，要別人吃藥」，並要求先廢除台獨黨綱。對此，民進黨發言人吳崢表示，非常遺憾韓國瑜對於自家國會議員遭到威權國家跨國鎮壓遲不吭聲，在賴總統的提醒下，才藉機指桑罵槐，並用他人健康狀況做不當比喻。他說，韓今天的發言絲毫看不到立法院長應有的風骨與肩膀，且從加害人中華人民共和國的立場，在被害人沈立委的身上傷口抹鹽，令人失望。 韓國瑜今反擊賴清德說，「自己生病，要別人吃藥」，他請總統先廢除台獨黨綱，別搞惡意政治鬥爭，撤回大陸為境外敵對勢力，展開和平交流。他也要賴清德別繼續消費沈伯洋，對在風口浪尖上的沈，一點都不公平。 吳崢指出，從民進黨的「台灣前途決議文」，到前總統蔡英文的「四個堅持」，到賴總統的「和平四大支柱」，民進黨與民進黨政府的兩岸立場都一以貫之，就是堅持台灣是主權獨立的民主國家，依照憲法名字叫中華民國，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中華民國台灣的前途必須由全體人民共同決定。他說，不曉得上面這四點原則，韓國瑜哪一點不同意？ 吳崢質疑，如果韓國瑜身為中新頭殼 ・ 18 小時前
舒淇太威！處女作《女孩》橫掃國際影展 再登新加坡開幕片成台灣之光
榮獲釜山影展「最佳導演獎」、由金馬影后舒淇首次自編自導的劇情長片《女孩》，集結北影影帝邱澤、跨界女神9m88、潛力新秀白小櫻，以及金馬獎最年輕影后林品彤等實力派演員共同演出。《女孩》近日再傳捷報，獲選為2025年新加坡國際影展（SGIFF）開幕片，導演舒淇將率領主演9m88與白小櫻出席開幕活動。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
韓國瑜嗆賴清德「生病」 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨向立法院長韓國瑜喊話，盼聲援民進黨立委沈伯洋，韓國瑜今（12）日反擊，明顯看出「真的是自己生病，讓別人吃藥」。對此，民進黨發言人吳崢表示遺憾，韓國瑜身為立法院長，...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
沈伯洋事件 韓國瑜：總統生病讓別人吃藥
[NOWnews今日新聞]重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，總統賴清德11日受訪時表示，中國對台灣並沒有管轄權，何況沈伯洋是在捍衛國家主權，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
台北市長穩了！曹興誠向賴清德力薦沈伯洋：他各方面輾壓蔣萬安
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導在今年的立委罷免案全力投入的聯電榮譽董事長曹興誠今(11/12)表示，民進黨不分區立委沈伯洋近日遭中共通緝與恐嚇，若兼任民...FTNN新聞網 ・ 1 天前
普發一萬新竹市加碼5000元！全台地方政府加碼進度一次看【不斷更新】
普發1萬元最快11月11日晚上6點入帳！普發一萬共有5類：登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放、特定對象直接入帳。地方縣市也傳出呼籲普發現金的聲浪，新竹市代理市長邱臣遠率先表示，向新竹市民發放5000元消費金。台北市議會民進黨團也提案向台北市民普發2.1萬元，引發討論。究竟各地方政府會不會跟進普發現金？Yahoo新聞編輯室整理全台22縣市普發進度，帶你一次了解！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 個月前
中國戰狼外交官曬航艦照片 威脅日本別管台海 不只海空軍力 「火箭軍」如解放軍皇冠上的明珠 CNN獨家揭露大量飛彈基地 「關島殺手」恫嚇美印太戰略｜全球聊天室｜#鏡新聞
日本首相高市早苗日前在眾議院備詢，提及鄰國若受到軍艦武力攻擊，對日可能構成「存立危機事態」，屆時不排除觸發「集體自衛權」。這番言論再次惹怒中方，中國駐大阪總領事薛劍發文秀出解放軍3艘航空母艦示威。 中共的遠程軍力投射不只展現在海上，「火箭軍」也是重點發展項目。CNN透過衛星影像揭露，中國有約99座飛彈相關設施，且規模還在擴大當中。而智庫統計解放軍人力和飛彈部署，也發現中國的戰略布局已經發生變化…… 面對極化政治、武力威逼，台灣前總統蔡英文也走出國門，爭取歐洲盟友支持，共同對抗挑戰。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
網傳駐日代表申請「中華民國」更名「台灣」遭日本重罰 官方回應了
近期社群平台瘋傳一則訊息，宣稱台灣駐日代表將原「中華民國」申請更名為「台灣」，因此遭日本裁罰，必須繳納7000萬日圓（約新台幣2100萬元），貼文並指稱「這樣的大事國內媒體竟然不敢報導」。然而，經事實查核中心調查，實際情況是，駐日館舍為保障國家財產權，辦理館產由個人名義移轉至法人名義的登記，與國名變更或日本裁罰無關。對於網傳消息，台灣日本關係協會秘書長張仁久......風傳媒 ・ 1 天前