沈伯洋遭中共點名抓捕 牛煦庭建議成立「國會兩岸事務小組」啟動溝通

國民黨立委牛煦庭呼籲民進黨政府務實面對兩岸問題，開啟溝通以確保立委人身安全。（圖／劉耿豪攝）

民進黨立委沈伯洋遭中國大陸公安立案偵查，並威脅將展開「全球抓捕」，引發政壇與社會關注，總統賴清德為此呼籲立法院跨黨派聲援沈伯洋。對此，國民黨立委牛煦庭今（12）日表示，遺憾看到執政黨面對挑戰仍停留在立場表述層面，呼籲各界應聚焦於「解決問題」，建議民進黨政府主動釋出善意，或透過立法院成立「兩岸事務因應對策小組」啟動溝通管道，讓兩岸關係降溫、恢復穩定，確保國會議員安全。

牛煦庭表示，近期兩岸關係日趨緊張，中國大陸單邊主義傾向明顯，已對台灣國會議員的人身安全造成威脅與挑戰。國民黨長期主張應與對岸保持暢通的溝通管道，正是為了避免局勢升溫，導致中國大陸以單邊行動對中華民國社會造成困擾。他強調，如今國會議員遭受威脅，已是全民應共同面對的問題。

民進黨立委沈伯洋遭中國大陸公安點名列入「全球抓捕」名單，引發朝野關注。（圖／劉耿豪攝）

他指出，執政黨每逢敏感事件總流於立場表述，缺乏務實作為。為此，國民黨團今日召開記者會，提出具體建議，希望社會各界將焦點放在化解危機與保障立委安全，而非藉事件進行政治號召或消費。他重申，國民黨不樂見政治對立升高，呼籲各方理性共商對策。

牛煦庭強調，保障國會議員與全體國民的人身安全，是超越黨派的共同責任。民進黨政府應正視問題核心，無論是調整兩岸政策、釋出善意，或透過國會平台開啟對話，恢復成立「兩岸事務因應對策小組」開放務實的態度面對，讓兩岸關係降溫、台灣社會恢復穩定。

