沈伯洋遭中國法辦 韓國瑜嗆先廢台獨黨綱 周玉蔻酸：把自己降格為國台辦主任

立法院長韓國瑜 圖：林朝億/攝

[Newtalk新聞] 中共日前宣布，將以涉犯「分裂國家罪」，立案調查立法委員沈伯洋，甚至揚言要全球通緝。總統賴清德昨日就點名立法院長韓國瑜應站出來維護國會主權，而韓國瑜今（12）日則回應，「自己生病讓別人吃藥」，並要賴清德廢除台獨黨綱、撤回中國為境外敵對勢力。對此，媒體人周玉蔻在痛批，韓國瑜無顏（恐怕也是無腦）回應賴清德，降格為中國國台辦主任嗆聲賴清德，坐等陸委會副主委梁文傑出來電他。

周玉蔻表示，韓國瑜無顏（恐怕也是無腦）回應賴清德總統呼籲為沈伯洋遭中共通緝一事表現立法院長的高度，今天化身為國台辦主任，嗆聲賴總統先廢除台獨黨綱、取消中共為境外敵對勢力的說法。很多人看了韓國瑜置國會議員人身安全於不顧、視國會尊嚴遭羞辱於無物、縱容中共當局恐嚇台灣國民不保護的說法，一定十分生氣。

廣告 廣告

周玉蔻建議，既然韓國瑜要降格為中國的國台辦主任，那就坐等陸委會副主委梁文傑出來電他，至於其他發言人，反正腦袋、形象激不起共鳴和漣漪，書讀的又不如梁文傑多，就算了吧。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

迎戰2026選舉 民眾黨曝第二波議員提名：中部選區6人

蕭美琴訪歐56小時 媒體人曝驚魂過程：宛如007過關斬將