沈伯洋遭中國通緝網嗆「出國看看」...顏擇雅酸香港高官遭美國制裁：對中共俯首稱臣的藍營別忘殷鑑不遠
民進黨立委沈伯洋遭中國指控「分裂國家罪」，揚言透過國際刑警組織抓捕，不少人諷刺沈「出國一次看看」。作家顏擇雅指出，沈伯洋可能考慮未來不去新加坡、南非，但這算損失嗎？她反諷，「那些很樂見國民黨對中共俯首稱臣的藍營基層，請別忘了港官被美國制裁的殷鑑不遠喔」。
顏擇雅在臉書發文指出，前幾天沈伯洋被中國通緝，不少帳戶在新聞下面奚落沈伯洋，稱「出國一次看看」。
顏擇雅直言，台派此時如果要發政治文，不是最應該挺沈伯洋嗎？怎還有時間網內互打？為這種題目出征只會讓王滬寧高興，這叫「台灣反對台灣」。
她也表示：「現在回來評論要沈伯洋出國一次看看的那種言論。沈伯洋高興出國時自然會出國，沒必要為了教育幾個白癡而出國好嗎？」
顏擇雅強調，沈伯洋可不可以出國，是有前例可參考的，就是被香港通緝的羅冠聰。羅冠聰這幾年進出西方那麼多國家，有問題嗎？沒錯，新加坡有拒絕他入境。所以，沈伯洋可能未來不應該考慮去新加坡，如此而已。最近相當舔中的南非可能也不該去，但這算損失嗎？
顏擇雅也說，反而是迫害香港人權的那些香港高官，現已全被美國制裁，不只無法入境美國，在美資產也被凍結：「那些很樂見國民黨對中共俯首稱臣的藍營基層，請別忘了港官被美國制裁的殷鑑不遠喔」。
