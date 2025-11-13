沈伯洋遭中國通緝 梁文傑籲韓國瑜聲援：極權逼迫無人倖免

即時中心／林韋慈報導



今（13）日陸委會副主委梁文傑出席兩岸時事記者會，針對記者提問關於賴清德總統呼籲立院院長韓國瑜率領國會議員聲援沈伯洋，韓國瑜卻回應「自己生病，讓別人吃藥」一說，梁文傑引述德國神學家兼詩人馬丁·尼莫拉（Martin Niemöller）對抗納粹集團的著名短詩：「...當他們逮捕我時已經沒有人能為我說話了。」他表示遺憾，並強調極權體制下的逼迫無人能倖免，呼籲勿讓中共步步進逼。





針對中國日前通緝沈伯洋及兩名網紅，陸委會今天召開例行記者會回應。對於韓國瑜認為民進黨政府應先考慮廢除黨綱、重建朝野良性互動，以及撤回將中國大陸列為境外敵對勢力等前提，梁文傑則予以反駁。



梁文傑表示，「境外敵對勢力」明載於刑法、反滲透法、國安法及通訊監察法等法規中。辦理共諜案時，對方效忠的國家或政權本就會被視為境外敵對勢力，這是法律實務，與賴總統如何定義無關。



他舉例，2010 年英國2名上議院議員與5名下議院議員因批評新疆人權問題遭中國制裁，英國下議院議長立即召開會議，決議禁止中國駐英大使進入國會。「這才是一位議長應有的態度。」梁表示，保障議員言論自由是民主核心。如果議員的言論可能被制裁或審查，民主制度將無法運作。他也憂心指出：「我們目前的態度並不夠清楚。」



梁文傑進一步指出，中共現在這麼試探，就很清楚「至少有一半的台灣國會議員不會發聲」。他再以香港為例說明，中共的企圖從未隱藏，「初期先鎖定激進的，所謂的港獨人士，接著擴大到所有民主派人士，之後更解散所有民主派政黨，最後連建制派政黨也可能被拋棄」他強調，在中共政權下，這是一步一步來的，不要以為誰可以倖免。



最後他呼籲，面對極權政權，不要以為沉默就能免於迫害。他引用尼莫拉詩句：「當納粹逮捕共產黨人時，我保持沉默，因為我不是共產黨人；當他們關押社民黨人時，我保持沉默，因為我不是社民黨人；當他們逮捕工會人員時，我保持沉默，因為我不是工會人員；當他們逮捕我時，已經沒有人能為我說話了。」他強調，若認為中共只會針對別人，而選擇保持沉默，對方就會步步進逼，希望立法院作為國會能展現應有魄力。

