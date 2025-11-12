沈伯洋遭中國通緝 黃國昌酸：政府無作為只會拜託韓國瑜

[Newtalk新聞] 中國威脅全球抓捕民進黨立委沈伯洋，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜應站出來維護國會尊嚴。韓今（12）日反諷賴清德「自己生病，要別人吃藥」，並要求先廢除台獨黨綱。對此，民進黨發言人吳崢表示，非常遺憾韓國瑜對於自家國會議員遭到威權國家跨國鎮壓遲不吭聲，在賴總統的提醒下，才藉機指桑罵槐，並用他人健康狀況做不當比喻。他說，韓今天的發言絲毫看不到立法院長應有的風骨與肩膀，且從加害人中華人民共和國的立場，在被害人沈立委的身上傷口抹鹽，令人失望。 韓國瑜今反擊賴清德說，「自己生病，要別人吃藥」，他請總統先廢除台獨黨綱，別搞惡意政治鬥爭，撤回大陸為境外敵對勢力，展開和平交流。他也要賴清德別繼續消費沈伯洋，對在風口浪尖上的沈，一點都不公平。 吳崢指出，從民進黨的「台灣前途決議文」，到前總統蔡英文的「四個堅持」，到賴總統的「和平四大支柱」，民進黨與民進黨政府的兩岸立場都一以貫之，就是堅持台灣是主權獨立的民主國家，依照憲法名字叫中華民國，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中華民國台灣的前途必須由全體人民共同決定。他說，不曉得上面這四點原則，韓國瑜哪一點不同意？ 吳崢質疑，如果韓國瑜身為中

新頭殼 ・ 5 小時前