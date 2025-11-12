沈伯洋遭中國通緝 黃國昌酸：政府無作為只會拜託韓國瑜
中國央視宣布對民進黨立委沈伯洋發布全球通緝令，民眾黨團總召黃國昌今（12）日受訪表示，中國無權抓捕台灣公民，發生這樣的事，政府應該要有積極作為。
總統賴清德呼籲立法院長韓國瑜站出來，率領跨黨派立委共同聲援沈伯洋，並強調這關乎國會尊嚴與民主防線；民眾黨團總召黃國昌則回應，中國無權任意抓捕台灣公民，政府應展現積極作為，但遺憾的是至今仍看不到政府有具體行動，更批評賴清德除了喊口號以外，只能尋求韓國瑜幫忙，看了真是不勝唏噓。
