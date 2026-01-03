沈伯洋遭中國「肉搜」威嚇！ 數發部震怒：已與Meta等社群平台要求下架

沈伯洋遭中國「肉搜」威嚇。 （沈伯洋國會辦公室提供）

多次遭中國點名的民進黨立委沈伯洋，近期又被中國官媒「今日海峽」等社群媒體公布私人住家、工作地點的衛星影像。對此，數發部今（3）日表示，第一時間與 Meta 等社群平台交涉下架，「對我國民主社會安全構成嚴重威脅」。

針對沈伯洋一事，數發部今日發出3點聲明：

譴責數位脅迫行為

數發部強烈譴責任何形式的「網路肉搜」（Doxing）與「數位脅迫」（Digital Coercion）。發文者利用商用衛星影像標記私人住所，已嚴重侵犯個人隱私。此等行為不只涉及跟蹤騷擾的違法行為，透過數位工具製造寒蟬效應的意圖，更對我國民主社會安全構成嚴重威脅。

​要求平台落實管理 積極處置不法內容

針對此類違法內容在社群平台的傳播，數發部已於第一時間與 Meta 等社群平台進行交涉。我們要求平台方依據其「個人隱私」與「禁止騷擾」之服務條款，針對涉及威脅人身安全之內容即刻進行處理與下架。數發部將持續監督平台處置進度，阻斷不當資訊的擴散。

​維護數位人權 抵制惡意肉搜

數發部將持續守護國民的數位人權，並呼籲大眾共同抵制數位脅迫與惡意肉搜，更不要助長仇恨言論在數位空間的散佈。

數發部強調，維護健康的網路環境，有賴政府、平台業者與公民社會共同努力。面對跨國數位侵擾所帶來的挑戰，數發部將持續透過行政協調與技術面向的合作，確保每一位國人在數位空間都能享有應有的安全與保障。

