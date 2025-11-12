沈伯洋遭嗆全球通緝犯 吳沛憶反嗆：伯洋很勇敢！中國才是造謠惡霸

政治中心／李紹宏報導

中國公安稱民進黨立委沈伯洋是「台獨頑固份子」，更嗆聲說要全球通緝；總統賴清德喊話要求立法院長韓國瑜跨黨派伸援沈伯洋，但韓國瑜冷回「自己生病要別人吃藥」，令外界相當傻眼。對此，民進黨立委吳沛憶今（12）日下午不忍了，在臉書上率先伸援沈伯洋，大讚他從不畏懼抵抗中國、批評中國，更直言「製造問題的無疑是中國」，也嘆台灣有些人只會附和中國，當恐嚇、造謠的共犯。

民進黨立委吳沛憶聲援沈伯洋，嗆中國才是愛造謠、麻煩製造者。（圖／翻攝自吳沛憶臉書）

中國揚言全球通緝沈伯洋！吳沛憶聲援並揭「流氓外交」

民進黨立委吳沛憶在臉書指出，「中國在世界各地耍流氓，台灣要團結一致，和民主國家作朋友」，也替沈伯洋委員感到不捨，因為他從不畏懼對抗中國、批評中國，就被重慶公安局和中國央視恐嚇、造謠，也說「這是中國的新戰輿論戰」。

吳沛憶表示，中國的誇張造謠莫名讓沈伯洋多出一個「要去瑞士留學的兒子」，更酸中國的情蒐可以爭氣一點嗎？沈伯洋根本沒有兒子。

沈伯洋被中國嗆要「全球通緝」。（圖／沈伯洋辦公室提供）

吳沛憶強調，中國恐嚇的對象從來不只有沈伯洋，而是所有勇敢對抗中國的人，範圍涵蓋全世界；紐西蘭當地國會議員出席中華民國國慶酒會就被中國外交官訓斥，還有中國外交官曾揚言要「斬首日本首相」，相當荒謬。

沈伯洋立委被中共揚言「全球通緝」，總統賴清德喊話要求立法院聲援，但韓國瑜卻回「自己生病要別人吃藥」。（圖／資料照）

總統喊話被韓國瑜冷回 吳沛憶喊「別當中國恐嚇共犯」！

吳沛憶最後提到，「正常的外交是交朋友，中國的外交卻是威脅恐嚇，無疑是世界的麻煩製造者」，但國內還是看到有人附和中國，當恐嚇、造謠的共犯，讓吳沛憶感到遺憾。因此她呼籲，台灣必須要團結並對抗惡霸欺壓，也請國際友人一同結盟，對抗中國的「流氓行為」。​

