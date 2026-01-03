沈伯洋遭大陸「數位肉搜」 外交部批違反國家公約、喪失文明底線

立法委員沈伯洋遭中國「數位肉搜」惹議，我外交部也發文批違，反國家公約、喪失文明底線，令人深為不齒。（圖／本報系資料照）

中國官媒「今日海峽」等社群媒體近期再度公布沈伯洋的私人住家、工作地點等衛星影像，被批是數位肉搜。對此，我外交部今（3）也發文指責，這違反國際公約保障，是全面迫害個人隱私、喪失文明底線，企圖在台灣民主社會製造恐懼與寒蟬效應，令人深為不齒。

我外交部今日表示，中國官媒繼揚言全球抓捕我國立法委員沈伯洋後，近日更進一步用肉搜這種數位威權的卑劣手法，威脅我國國民的安全，企圖在台灣民主社會製造恐懼與寒蟬效應，不但已違反《世界人權宣言》、《公民與政治權利國際公約》有關「任何人隱私、家庭、住宅不得遭受任意干涉」之保障，更是全面迫害個人隱私，喪失文明底線，令人深為不齒。

外交部重申，中國對我國及他國人民進行跨國鎮壓、騷擾或干預，均嚴重違反國際法精神及國際人權規範，更明確顯示北京當局無視文明社會人權隱私的基本價值。受跨國鎮壓迫害的國人均為我政府保護的對象，對於配合中國進行跨國鎮壓的國內協力者均應受到法律制裁。

同時，外交部也再次強調，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國對我國人民沒有任何管轄權。

後續外交部將持續與政府相關部會密切協作，並與國際社會加強合作，以及強化外館緊急應變救助機制，以確保國人的安全；並同時呼籲國際社會，同聲譴責中國破害人權隱私的惡劣行徑，共同阻止中國濫施長臂管轄與跨國鎮壓的不當行徑。

