沈伯洋遭央視威脅「全球通緝」 陸委會示警：未來恐擴及一般台灣民眾

中國重慶公安日前以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，今（9）日更由央視發布影片「起底台獨沈伯洋」，內容指控他「煽動分裂國家」，並稱後續可能發布通緝令，透過國際刑警組織在全球範圍抓捕。對此，沈伯洋回嗆「台灣人沒在理中共」；陸委會則嚴厲譴責中共透過官媒對其發動「跨國鎮壓」，並以恐嚇言論恫嚇國人，企圖形塑對台「治權覆蓋」。

陸委會指出，中共官媒發布影片，除對沈伯洋進行「跨國鎮壓」外，更進一步以「收手吧，否則下一個就是你」等語，企圖將恐嚇對象擴及一般台灣民眾，妄圖迫使國人自我審查、形塑寒蟬效應。

陸委會表示，中共相關作法已違反國際公約，其目的是為形塑所謂對台「治權覆蓋」，企圖訴諸國際社會，中共對台灣擁有治權。陸委會認為，中共藉由「跨國鎮壓」對台灣民眾進行集體脅迫，這是對國際規範和秩序的公然挑戰，這些操作未來不會僅是針對立委，更可能擴及所有台灣民眾。

陸委會強調，包括本案在內，正與國際社會就相關樣態及如何因應等資訊進行交流合作，共同防範與杜絕這類無知、粗暴挑戰國際秩序的不法行徑，確保民主社會不受「跨國鎮壓」或「長臂管轄」威脅。

陸委會重申，「中國對台灣沒有管轄權，政府有能力與決心，保證每一位國民的安全。」並呼籲，「國人對中共操作『心理戰』要有清楚的認知，一致團結對外，不要為了一己之私配合中共對台恫嚇，以免觸法。」

