沈伯洋遭強光挑釁！男嗆「寧信共產黨」他嘆：仇恨掩蓋良知

民進黨立委沈伯洋日前被中國以「分裂國家」為由發布紅色通緝令，他今（7）日帶女兒外出散步時，意外遇到民眾言語挑釁，對方還使用手機手電筒強光照射，並提出一連串的質問，包括「為何做網軍」、「在台灣很危險」等。沈伯洋面對無理挑釁，仍保持冷靜，並在臉書上分享過程，批評謠言取代了思考，仇恨掩蓋良知。





沈伯洋在臉書發文，表示自己帶女兒在外面遭到陌生男子出言挑釁。（圖／翻攝自沈伯洋臉書）

沈伯洋今（7）日在臉書發文表示，他和女兒去國家音樂廳觀看表演後，牽著準備去騎腳踏車，突然一名男子從旁邊走來，對他們錄影並開啟手電筒強光照射，同時提出多項指控「你不知道自己做什麼壞事嗎」、「你為什麼說中國全球追捕」等。

沈伯洋指出，這種針對他與家人的惡意，正是國民黨跟共產黨一天到晚散播謠言的黑暗現象。（圖／民視新聞）

沈伯洋隨即反問對方消息來源，對方卻答不出來，「我跟他說，那請他去問習近平為何要追捕我」。最後，該男子甚至表示「寧願相信共產黨，也不會相信我講的，被通緝是我活該」。他隨後指出，這種針對他與家人的惡意，正是國民黨跟共產黨一天到晚散播謠言的黑暗現象，「當謠言取代了思考，仇恨就掩蓋了良知」。





