沈伯洋遭肉搜 學者揭背後目的、籲勿隨之起舞

中國繼去年揚言全球抓捕我國立委沈伯洋後，近日更公開支持肉搜沈伯洋，對此，外交部今天(3日)發布新聞稿予以嚴厲譴責，專家學者指出，這些行為的主要目的就是想要恫嚇台灣人民，並宣稱中共對台灣人民有管轄權，但這些都是無效的宣告，請民眾放心，不要自己嚇自己。

中國網紅「 孤烟暮蟬」元旦當天在社群平台宣稱自費以衛星掌握了台灣立委沈伯洋的行蹤，並公布了一張衛星影像標註了沈伯洋的住家與工作地點，具中國官媒色彩的臉書粉專「今日海峽」隨即在昨天轉發這個消息及衛星影像，對此，我國外交部今天發布新聞稿表示，這些行為不但已違反《世界人權宣言》、《公民與政治權利國際公約》有關「任何人的私生活、家庭、住宅不得遭任意干涉」之保障，更是全面迫害個人隱私、喪失文明底線，令人不齒。

東吳大學政治學系副教授陳方隅表示，當國人被外國政府欺負，外交部發表聲明出面捍衛國人的基本人權是重要且應該做的事，當外國恣意宣稱對我國有管轄權，我國政府當然必須站出來捍衛主權。

陳方隅並表示，雖然很難確定中國網紅「孤烟暮蟬」是否是在中共高層授意之下肉搜沈伯洋，但現在連中共官媒都轉發網紅文章內容，就代表這已經成為中國官方背書的政策。他說：『(原音)因為他們的統戰的單位很多，所以他們其實這種小粉紅也很多，所以我們不太知道到底有沒有官方的授意，但其實我覺得不管怎麼樣，這個主要的目的其實很簡單，就是想要恫嚇台灣人民，然後展現說中共對我們有管轄權，其實主要的目的就是這兩個，但不管他們再怎麼樣...這些公佈，其實這個都不會影響到我國人民，我覺得這些事情是必須要一直不斷跟人民去講清楚的。』

陳方隅指出，中共上一波對沈伯洋跨境鎮壓的時候，賴清德總統就已經說明，中共其實對台灣人民沒有管轄權，所以，他提醒一般大眾不要自己嚇自己，也不要去點閱這類文章。

據了解，「今日海峽」是中國福建省廣播影視集團旗下衛星電視頻道「海峽衛視」的新聞節目與新媒體品牌。(編輯：沈鎮江)