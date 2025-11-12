沈伯洋遭跨國鎮壓 邱垂正：朝野應齊聲譴責
民進黨立委沈伯洋遭中國公安立案調查，賴清德總統認為立法院長韓國瑜應率領跨黨派立委予以聲援。陸委會主委邱垂正今天(12日)在立法院受訪表示，面對中共對台灣民眾的「集體脅迫」，朝野應團結齊聲譴責中共的「跨國鎮壓」作為，全體國人也應一起保護遭到中共「精準打擊」的個案。
針對民進黨立委沈伯洋被中國立案調查，甚至威脅全球通緝一事，陸委會主委邱垂正指出，沈伯洋長期為台灣發聲，做了很多守護台灣、反對中國併吞的事，引來中共的立案調查，這是典型的「跨國鎮壓」。
邱垂正表示，中共此舉是針對所有台灣民眾的「集體脅迫」，試圖藉此威嚇與分化台灣，因此朝野與全國都應團結一心，將挑戰化為守護台灣的力量，讓台灣更有韌性，邱垂正說：『(原音)面對中共跨境鎮壓，我們不但要齊聲譴責中共的跨境鎮壓這種作為，同時我們也要堅定反鎮壓、反併吞、反侵略的決心。』
邱垂正認為，對於遭到「精準打擊」的個案，國人都應該要保護他們、維護他們的權益，別讓中共的恫嚇跟分化得逞。
邱垂正指出，中共對台灣沒有管轄權，政府有能力與決心保證每位國民的安全，請國人放心。
邱垂正並表示，「這是國際間反跨境鎮壓一個很好的案例」，因此，政府會努力對外說明台灣會如何反擊中共這種作為，並將配合外交部與國際友盟共同合作，研議反制作為，促請國際社會拒絕承認其通緝或懸賞效力，也絕不配合中共濫用「全球協緝」制度。
邱垂正再次說明自由民主、尊重人權的國家都不會引渡政治犯，並提醒國人若想前往中國大陸、香港、澳門，仍建議要審慎評估，避免非必要旅行。
其他人也在看
蕭美琴登歐洲議會！他戳破3假消息：造神
[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴日前受邀出訪歐洲，參加「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會並發表演說。外交部長林佳龍全程陪同，他表示，「這次蕭副總統成功踏入歐洲議會，象徵著台歐共創歷史新頁」...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
扁政府高鐵「共軌預留」遭藍推翻...張景森嘆15年來「證明千億級悲劇」：提醒陳世凱宜蘭高鐵延伸線勿再犯同樣錯誤
張景森說，20年後證明，陳水扁總統時代這項先設介面的決策是一個非常有遠見的決定；可惜2008年政黨輪替，原先的共軌預留被推翻，交通部在2010年向時任部長毛治國報告「高鐵延伸屏東與臺鐵共軌」可行性時，獲裁示「不予考慮」，因此未在高雄都會段預留任何供高鐵進入的路廊/介面。放言 Fount Media ・ 1 天前
普發一萬新竹市加碼5000元！全台地方政府加碼進度一次看【不斷更新】
普發1萬元最快11月11日晚上6點入帳！普發一萬共有5類：登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放、特定對象直接入帳。地方縣市也傳出呼籲普發現金的聲浪，新竹市代理市長邱臣遠率先表示，向新竹市民發放5000元消費金。台北市議會民進黨團也提案向台北市民普發2.1萬元，引發討論。究竟各地方政府會不會跟進普發現金？Yahoo新聞編輯室整理全台22縣市普發進度，帶你一次了解！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 個月前
黃國昌便當會！趙少康：這兩人能贏蘇巧慧
[NOWnews今日新聞]前中廣董事長趙少康昨曬出和民眾黨主席黃國昌合照，趙少康今（11）日受訪透露，雙方談到2026年新北市長選舉，黃國昌稱，民眾黨的內部民調結果，只要藍白合作，不論派台北市副市長李...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
中國戰狼外交官曬航艦照片 威脅日本別管台海 不只海空軍力 「火箭軍」如解放軍皇冠上的明珠 CNN獨家揭露大量飛彈基地 「關島殺手」恫嚇美印太戰略｜全球聊天室｜#鏡新聞
日本首相高市早苗日前在眾議院備詢，提及鄰國若受到軍艦武力攻擊，對日可能構成「存立危機事態」，屆時不排除觸發「集體自衛權」。這番言論再次惹怒中方，中國駐大阪總領事薛劍發文秀出解放軍3艘航空母艦示威。 中共的遠程軍力投射不只展現在海上，「火箭軍」也是重點發展項目。CNN透過衛星影像揭露，中國有約99座飛彈相關設施，且規模還在擴大當中。而智庫統計解放軍人力和飛彈部署，也發現中國的戰略布局已經發生變化…… 面對極化政治、武力威逼，台灣前總統蔡英文也走出國門，爭取歐洲盟友支持，共同對抗挑戰。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 13 小時前
網傳駐日代表申請「中華民國」更名「台灣」遭日本重罰 官方回應了
近期社群平台瘋傳一則訊息，宣稱台灣駐日代表將原「中華民國」申請更名為「台灣」，因此遭日本裁罰，必須繳納7000萬日圓（約新台幣2100萬元），貼文並指稱「這樣的大事國內媒體竟然不敢報導」。然而，經事實查核中心調查，實際情況是，駐日館舍為保障國家財產權，辦理館產由個人名義移轉至法人名義的登記，與國名變更或日本裁罰無關。對於網傳消息，台灣日本關係協會秘書長張仁久......風傳媒 ・ 10 小時前
中共嗆全球抓捕沈伯洋 賴清德喊話韓國瑜：站出來維護國會尊嚴
中國日前以涉犯分裂國家罪為由對民進黨立委沈伯洋立案偵辦，官媒央視更進一步發布起底影片，並揚言展開全球抓捕及跨境司法合作。對此，總統賴清德今（11）日表示，中國對台灣並沒有管轄權，更何況沈伯洋是在捍衛國家主權、維護台灣民主自由的憲政體制，非常期待立法院長韓國瑜夠率領跨黨派委員聲援沈伯洋，「否則的話，今天的民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人。」三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
相隔47年！日本擬「明年起調漲簽證費」 台灣人入境受影響之處一次看
即時中心／徐子為報導日本官方通訊社《共同社》昨（10）日引述知情人士披露，日本政府計畫在明（2026）財政年度提高外國籍遊客簽證手續費，因為目前的費用與美歐相較之下，明顯偏低。至於台灣籍旅客目前受惠於兩國相互給予對方短期入境免簽，暫時影響不大。民視 ・ 1 天前
蕭美琴訪歐引關注！黃揚明戳破3假消息 批賴政府「拿外交突破包裝造神」
副總統蕭美琴7日現身歐洲議會，在外交部長林佳龍陪同下抵達「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會並發表演說，並將其形容為一次重大的外交突破，事後更透過臉書發文，引用孟子名言「得道者多助」喊話台灣人堅定走在正道上，就會得到更多國際的支持與認同；媒體人黃揚明指出，只要能對台灣實質有利，都是好事，但在相關議題當中，如果有心人士利用價訊息造成、貶抑，就該被譴責。黃揚......風傳媒 ・ 1 天前
參院兩黨達共識！ 美國政府即將重啟 川普看NFL卻被狂噓
美國總統川普，這個星期天提早結束假期，因為他要到華盛頓的西北球場看美式足球。原來在比賽開踢前，有美國新兵宣誓，川普親自到場主持，只是當他致詞時，全場觀眾卻報以噓聲。不過川普看上去不以為意，因為共和、民主兩黨參議員達成協議，聯邦政府很快就能重啟。TVBS新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文追思共諜惹議！藍青年赴黨中央要求道歉被擋 畫面曝光
即時中心／潘柏廷報導國民黨主席鄭麗文近日赴馬場町出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，然而追思對象竟包含中共安插政府的「密使一號」吳石，對此，國民黨不分區提名人丁瑀，今（10）日下午前往黨中央要求鄭麗文向中華民國及百萬國軍英靈，站在孫中山銅像前鄭重道歉，但黨部相關人員聲稱他未申請場地便將其擋下，他只好站在門口受訪，他喊話，若對方不道歉，週三（12日）也會返回黨中央給鄭麗文神秘禮物。民視 ・ 1 天前
中國外交官薛劍嗆「斬首」！高市早苗不甩
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日表達，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，日本可根據安全保障法治行使集體自衛權的「存亡危機事態」，對此，中國駐大阪總領事薛劍在社群平台X上竟威脅要斬首高...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
邱議瑩喊投她就是支持鄭麗文？柯志恩回應了
[NOWnews今日新聞]近日國民黨主席鄭麗文追思共諜引反彈，欲參加高雄市長初選的民進黨立委邱議瑩就喊出，「投給柯志恩就是支持鄭麗文」。對此，有望成為國民黨高雄市長參選人的柯志恩反嗆，動不動就拿她來蹭...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
不甩威脅！高市早苗拒撤回台灣有事屬日本「生存威脅」言論
[Newtalk新聞] 日本內閣總理大臣高市早苗將「台灣有事」列為可能構成「生存威脅」並可行使集體自衛權的緊急狀態的言論，前（8）日遭到中國駐日本大阪總領事薛劍以「砍下你們骯髒的頭顱」放話警告。稍早，高市早苗在日本國會答詢時，表示她先前的說法「這符合政府的現有立場，所以我無意撤回或撤銷。」 《日本經濟新聞》報導，高市早苗首相今（10）日在眾議院預算委員會會議上，答覆立憲民主黨議員大串博志有關其對台灣可能構成「生存威脅」，並可行使集體自衛權的緊急狀態的言論作出回應。她表示，對在界定該狀態時，具體列舉具體案例表示遺憾。 高市早苗解釋她於 7日在眾議院預算委員會會議上，答覆立憲民主黨議員岡田克也向首相提問台灣緊急狀態的問題時，「我當時考慮到最壞的情況，所以做了一些具體的表述。」她補充道：「以後我會避免發表此類言論。」 關於國防開支將增至國內生產總值（GDP）的 2%，高市早苗表示：「我希望在確保國防開支得到妥善保障的同時，也致力於支出改革。」她指出：「我希望採取措施增加稅收，但不會提高稅率。」查看原文更多Newtalk新聞報導辦外交可以這麼野蠻？中國駐大阪總領事貼文嗆「要砍高市早苗的頭」高市新頭殼 ・ 1 天前
台北市長穩了！曹興誠向賴清德力薦沈伯洋：他各方面輾壓蔣萬安
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導在今年的立委罷免案全力投入的聯電榮譽董事長曹興誠今(11/12)表示，民進黨不分區立委沈伯洋近日遭中共通緝與恐嚇，若兼任民...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
快訊／美國政府關門40天！參議院兩黨達撥款協議 關門有望結束
美國政府關門已破紀錄40天，終於有望迎來結束！美國CNN快訊報導，參議院9日晚，以60票對40票通過一項程序性投票，同意重啟政府，以換取未來就延長加強版《平價醫療法案》補貼進行投票。此舉打破連續五周的僵局，讓政府可重新開放。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高市早苗不撤 「臺灣有事」發言 日經新聞：恐對日本不利
日本首相高市早苗說，「臺灣有事」可能讓日本陷入存亡危機，日本可依法行使自衛權，被大陸解讀為向臺灣釋放軍援訊號。大陸駐大阪總領事薛劍，在社群威脅要「斬首」高市，更讓事情演變成中日外交大戰。日本經濟新聞分析認為，高市對臺政策不再「戰略模糊」，可能會讓日本陷入不利的位置。TVBS新聞網 ・ 19 小時前
出招保關稅政策？ 川普喊發「關稅紅利」每人2,000美元！高收入者沒份
[Newtalk新聞] 據《NBC News》報導，美國總統川普（Donald Trump）前（8）日在 Truth Social 貼文提出兩項政策構想，一是將原本補助健保保險公司的龐大資金，直接發放給民眾，用來買自己的醫療保險；二是以關稅收入為財源，向全體美國人發放每人 2,000美元的「紅利支票」。不過，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）及白宮經濟顧問隨後皆表示，這些構想目前僅屬於「總統的想法」，並非正式提案。 川普於週六貼文寫道：「我建議共和黨參議員，應該把那些原本給保險公司挽救失敗健保（歐巴馬健保）的數千億美元，直接送給人民，讓他們能購買更好的醫療服務。」他表示，共和黨應該支持將資金直接注入民眾的健康儲蓄帳戶。 川普同時提到，美國目前因關稅收入暴增，「我們正進帳數兆美元，將很快開始償還龐大的 37兆美元國債。工廠與投資遍地開花，每人將可領取至少 2,000美元的紅利（不含高收入者）。」 不過，貝森特在接受《ABC This Week》節目訪問時澄清，這項「直接給民眾的健保資金」計畫尚未具體化，「我們目前並沒正式提案，也不會立刻送交參議院審議。」他強調，政府現階段首新頭殼 ・ 1 天前
委內瑞拉大規模動員軍事力量 美最大軍艦抵拉丁美洲緝毒
委內瑞拉表示，為了因應美國在加勒比海集結軍艦和軍隊，委內瑞拉正在發動大規模軍事力量。在此同時，美國「福特號」航艦打擊群，已經抵達拉丁美洲地區緝毒。（戚海倫報導） 美國有線電視新聞網CNN報導，委中廣新聞網 ・ 3 小時前
高市：台灣有事.日本出兵 中駐日官發「斬首文」
日本自衛隊因歷史因素，在主動行使武力上有諸多限制。2015年，前首相安倍晉三擴大解釋自衛權，放寬使用武力條件，其中一項為「存亡危機事態」；該法定義如果同盟國或友好國受到攻擊，且狀況危及日本國土、國民，則自衛隊可行使武力以達到防衛作用。而日相高市早苗在答詢時，表示台灣有事構成存亡危機事態。中共駐大阪總領事薛劍對此發文，暗示要將高市早苗斬首，引發日本政府不滿，對北京當局發出強烈譴責。TVBS新聞網 ・ 1 天前