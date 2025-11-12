沈伯洋遭跨國鎮壓 邱垂正：朝野應齊聲譴責

民進黨立委沈伯洋遭中國公安立案調查，賴清德總統認為立法院長韓國瑜應率領跨黨派立委予以聲援。陸委會主委邱垂正今天(12日)在立法院受訪表示，面對中共對台灣民眾的「集體脅迫」，朝野應團結齊聲譴責中共的「跨國鎮壓」作為，全體國人也應一起保護遭到中共「精準打擊」的個案。

針對民進黨立委沈伯洋被中國立案調查，甚至威脅全球通緝一事，陸委會主委邱垂正指出，沈伯洋長期為台灣發聲，做了很多守護台灣、反對中國併吞的事，引來中共的立案調查，這是典型的「跨國鎮壓」。

邱垂正表示，中共此舉是針對所有台灣民眾的「集體脅迫」，試圖藉此威嚇與分化台灣，因此朝野與全國都應團結一心，將挑戰化為守護台灣的力量，讓台灣更有韌性，邱垂正說：『(原音)面對中共跨境鎮壓，我們不但要齊聲譴責中共的跨境鎮壓這種作為，同時我們也要堅定反鎮壓、反併吞、反侵略的決心。』

邱垂正認為，對於遭到「精準打擊」的個案，國人都應該要保護他們、維護他們的權益，別讓中共的恫嚇跟分化得逞。

邱垂正指出，中共對台灣沒有管轄權，政府有能力與決心保證每位國民的安全，請國人放心。

邱垂正並表示，「這是國際間反跨境鎮壓一個很好的案例」，因此，政府會努力對外說明台灣會如何反擊中共這種作為，並將配合外交部與國際友盟共同合作，研議反制作為，促請國際社會拒絕承認其通緝或懸賞效力，也絕不配合中共濫用「全球協緝」制度。

邱垂正再次說明自由民主、尊重人權的國家都不會引渡政治犯，並提醒國人若想前往中國大陸、香港、澳門，仍建議要審慎評估，避免非必要旅行。