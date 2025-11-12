沈伯洋遭通緝風波 賴喊話韓國瑜遭批「應該自己表態」
中國重慶公安日前宣布對民進黨立委沈伯洋以「分裂國家罪」立案偵辦,官媒央視9日更發布「起底台獨沈伯洋」影片,引用專家觀點提及可透過國際刑警組織展開全球抓捕,引發台灣政壇高度關注。
總統賴清德11日對此事件做出回應,強調中國對台灣並沒有管轄權,更何況沈伯洋是在捍衛國家主權、維護台灣民主自由的憲政體制,並沒有任何違法。賴清德特別喊話立法院長韓國瑜,期待他能夠站出來維護國會尊嚴與台灣人民言論自由,應該率領跨黨派委員聲援沈伯洋。他警告:「否則今天民進黨的沈伯洋,明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人。」
賴清德同時呼籲中國應展現大國風範,指出這種跨國追捕自由人士的舉動不會為國際社會所接受,不僅對兩岸和平發展沒有益處,更會把台灣人民越推越遠。
然而,時事評論員謝寒冰在TVBS《新聞大白話》節目中對賴清德的說法提出批評。謝寒冰質疑:「總統是你當的,又不是韓國瑜當的,你表態啊!你去跟中國大陸嚴厲譴責啊。」他認為賴清德身為總統,應該親自對中國表態,甚至可以實施反向制裁,針對中國大陸對台不當言行的人士進行全球追緝,而非要求韓國瑜出面處理。
其他人也在看
沈伯洋遭中方發動全球通緝 賴清德點名韓國瑜應要出面
重慶公安局近日以「分裂國家罪」名義對民進黨立委沈伯洋立案偵查，《央視》更製播紀錄片，聲稱接獲大量舉報線索。有部分中方法學學者甚至主張，應透過國際刑警組織發布「紅色通緝令」，在全球範圍內追捕沈伯洋。對此中廣新聞網 ・ 1 天前
賴喊話韓聲援沈伯洋 媒體人轟「好意思嗎」：有種自己上
大陸重慶公安日前對中共認定的「台獨頑固分子」、民進黨立委沈伯洋立案調查，大陸官媒《央視》9日上午發布「起底台獨沈伯洋」影片，當中引用專家觀點，稱可透過國際刑警組織等，對沈展開全球抓捕。而在今（11）日，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜「站出來維護國會尊嚴」，對此，資深媒體人謝寒冰嗆問賴清德，民進黨每天想盡辦法羞辱韓國瑜，現在出事又要韓出面表態，「好意思嗎你賴清德？有種自己上」。中時新聞網 ・ 1 天前
沈伯洋恐遭陸全球追捕 賴清德點名韓國瑜：期待站出來維護國會尊嚴
針對大陸《央視》發布有關民進黨立法委員沈伯洋政治立場及言論的報導，並揚言採取行動，且引用大陸學者稱可利用國際刑警組織在全球範圍內進行抓捕；總統賴清德今（11日）接受媒體聯訪時表示，「中國對台灣並沒有管轄權」，並說，非常期待韓國瑜院長能夠站出來維護國會的尊嚴，也維護台灣人民言論自由。中時新聞網 ・ 1 天前
央視喊全球追捕沈伯洋...宣示成分大？作家揭現實面
大陸重慶公安日前對中共認定的「台獨」頑固分子、綠委沈伯洋立案調查，大陸官媒《央視》9日上午發布「起底台獨沈伯洋」影片，引用專家看法稱，可透過國際刑警組織等，對沈展開全球抓捕。對此，作家「漂浪島嶼」認為，在現實狀況下，沈相對安全，比較讓人擔心的反而是曾經參與黑熊學院的成員恐被刁難。中時新聞網 ・ 1 天前
北京揚言「跨國抓捕」沈伯洋 賴清德喊話：期待韓國瑜站出來維護國會尊嚴
重慶市公安局對「台獨頑固分子」、民進黨立委沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查。中國官媒央視日前以專題報導「起底台獨沈伯洋」，還揚言利用國際刑警組織，發出紅色通緝令，在全球對他進行抓捕。對此，總統賴清德11日回應，「中國對台灣並沒有管轄權，又何況沈伯洋委員是在捍衛國家主權、維護台灣的民主自由的憲政體制，並沒有任何的違法。」賴清德喊話，非常期待韓國瑜院長能夠站出來維護國會的尊嚴，也維護台灣人民言論自由，應該要率領跨黨派委員來聲援沈伯洋委員，「否則的話，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人」。賴清德呼籲中國，應該要展現大國風範，跨國追捕自由人士，不會為國際社會所接受的，不僅僅對兩岸的和平發展沒有益處，同時呢也會把台灣人民越推越遠。更多新聞推薦 ● 入秋最強冷空氣將南下 下週台北降至15度台灣好新聞 ・ 1 天前
賴籲聲援沈伯洋 醫：「第一品牌」竟要靠韓國瑜抗中保台
大陸重慶公安日前對中共認定的「台獨頑固分子」、民進黨立委沈伯洋立案調查，引發外界熱議，在今（11）日，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜「站出來維護國會尊嚴」、應率跨黨派委員聲援沈。對此，時常評論時事的蘇一峰也驚呼，作為「抗中保台第一品牌」的民進黨，竟然要靠韓國瑜抗中保台。中時新聞網 ・ 1 天前
賴清德點名韓國瑜聲援沈伯洋 黃國昌酸：整天抗中保台卻只剩情勒在野一招
中共官媒央視新聞稱要對民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕及跨境司法合作。總統賴清德今（11/11）表示，他非常期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，應該率領跨黨派立委聲援沈伯洋。對此，民眾黨主席黃國昌諷稱，民進黨成天把抗中保台掛在嘴上，但當面對中共發動法律戰時，卻只剩下情勒在野黨一招。太報 ・ 1 天前
回應賴點名 韓國瑜喊話：撤回「中國大陸為境外敵對勢力」說法
民進黨立委沈伯洋近日遭中國官媒央視點名為台獨分子，更威脅祭出全球抓捕，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜給予聲援，韓今（12日）公開回應，反諷賴此舉形同「自己生病，讓別人吃藥」，認為賴若真想幫沈，應考量廢除民進黨台獨黨綱、重建朝野良性互動，以及撤回「中國大陸為境外敵對勢力」說法，顧好台灣安全的「四隻腳」。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
聲援沈伯洋？韓國瑜自比老牛奮蹄引朝野攻防
[NOWnews今日新聞]民進黨立委沈伯洋被中國列為「台獨頑固份子」，涉犯分裂國家罪，央視也公開表示，將透過國際刑警組織等管道，展開全球抓捕、通緝沈伯洋。消息一出，沈伯洋不以為然，強調國際引渡沒有辦法...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
林佳龍挺林岱樺以司法證明清白 籲社會無罪推定、理性聆聽
正國會龍頭、外交部長林佳龍回應林岱樺案，強調應守民主法治底線、拒絕媒體操作。他說明立委助理費三大關鍵，呼籲社會以無罪推定、寬容心情看待司法程序。正國會戰將集體缺席岡山造勢引關注。風向台灣 ・ 38 分鐘前
民進黨團回應韓國瑜談話 盼以蒼生為念團結國會 (圖)
總統賴清德盼立法院長韓國瑜聲援民進黨立委沈伯洋，韓國瑜12日在立法院做出回應。韓國瑜談話結束後，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱（右）、書記長陳培瑜（左）在黨團記者室舉行記者會回應，請韓國瑜以蒼生為念，團結國會、對抗侵略。中央社 ・ 19 小時前
韓國瑜：盡全力保護好每位立委的權責與權益 (圖)
針對中共揚言追捕民進黨立委沈伯洋，立法院長韓國瑜（圖）12日下午在立法院向媒體發表談話。他表示，身為立法院長，對每位立委在院內的言論自由、人身安全、質詢時不受到恐慌和威脅，這是他的職責所在，一定會盡全力保護好每位立委的權責與權益，這點毋庸置疑。中央社 ・ 20 小時前
法律戰與衛星恐嚇：中國對台策略的陰影擴散
李建崑／大學退休教授鏡報 ・ 1 天前
曹興誠建議綠營徵召沈伯洋選北市長 吳思瑤支持：絕對KO蔣萬安
大陸指控民進黨立委沈伯洋涉犯分裂國家罪，上月宣布由公安立案偵辦。前聯電董事長曹興誠今（12）天建議賴清德總統應徵召沈伯洋參選台北市長，以反擊中共威脅，同時也可向世界展示台灣人維護主權的決心。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤直言，以沈伯洋亮眼的表現，絕對KO台北市長蔣萬安，但尊重當事人意願。中時新聞網 ・ 23 小時前
賴清德籲韓國瑜「聲援沈伯洋」 藍議員開嗆：干他什麼事
大陸重慶公安日前對中共認定的「台獨頑固分子」、民進黨立委沈伯洋立案調查，大陸官媒《央視》9日上午發布「起底台獨沈伯洋」影片，當中引用專家觀點，稱可透過國際刑警組織等，對沈展開全球抓捕。而在今（11）日，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜「站出來維護國會尊嚴」，這讓國民黨台北市議員楊植斗怒嗆「干韓院長什麼事」。中時新聞網 ・ 1 天前
開酸賴清德「自己生病別人吃藥」 綠委不滿韓國瑜：婦女遭侵害你在檢討受害者穿著
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導沈伯洋日前遭中國以分裂國家為由，發布全球通緝，賴總統近日呼籲立法院長韓國瑜率領跨黨派立委聲援沈伯洋。韓今(11/12)回應...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
中國跨境追捕／央視鎖定沈伯洋 成對台擴張「心理戰」訊號
中共近期對台動作頻頻，繼上月以從事分裂國家犯罪活動為由，將民進黨立委沈伯洋立案偵查後，中共官媒《央視》更拍攝長達7分鐘的紀錄片「起底」沈伯洋，並揚言將對其發布通緝令，甚至透過國際刑警組織在全球範圍抓捕。而這些威嚇舉動無非成為中共對台擴大「心理戰」與「輿論戰」的訊號。鏡報 ・ 1 天前
曹興誠薦沈伯洋戰北市 粉專「反串」列五大優勢喊「蔣萬安慘了」
[Newtalk新聞] 聯電創辦人曹興誠今天（12日）發文「賴總統應該徵召沈伯洋參選台北市長」，認為可以「輾壓」蔣萬安。政治粉專「逆風的烏鴉」列出沈伯洋「五大優勢」，直指沈是「蔣萬安最大的敵人」。不過，參考該粉專過去發文型態，疑似為反串手法放大解讀，在同溫層掀起「認真」疑問與「我要看到被輾壓」的戲謔留言。 曹興誠臉書發文，呼籲民進黨總統賴清德徵召沈伯洋參戰台北市長，回擊中共跨境通緝。他批評立法院長韓國瑜難跨黨聲援，賴總統僅口頭支持，應以選戰展現民主決心。 「逆風的烏鴉」粉專以「蔣萬安最大的敵人」為題，細數沈伯洋「優勢」：年輕4歲、台大法律勝政大外交、律師外加教授與補習班老師、家族兩岸賺錢經驗、獲美英資金補助。結尾喊「蔣萬安就慘了」，明顯反串諷刺。挺藍網友秒懂，留言「認真？」帶問號表懷疑，「我要看到被輾壓」直指沈伯洋將被蔣萬安輾壓。 反串發文日前也發生在桃園，桃園市國民黨議員詹江村（綽號村長）評論民進黨立委王義川可能披掛上陣，征戰搶奪2026桃園市長寶座；以「張善政危險了」為題發文，稱「原以為民進黨桃園沒人了，沒想到這反而把民進黨逼出大招」、「國民黨上上下下，最害怕就是民進黨丟出王義川這新頭殼 ・ 21 小時前
僅2成大學生曾用過心理健康支持方案 學生憂「搶不到」
衛福部推動心理健康支持方案，補助15-45歲民眾每人3次心理諮商費用。但諮商心理師公會全聯會調查發現，雖97.1%的學生支持衛福部提供相關服務，但受調查學生中，僅有20.3%曾使用相關資源。台師大學生會會長黃莨騰則直言，大學生使用相關方案比例偏低，很大一部分原因是因為「預約不到」。自由時報 ・ 21 小時前
藍營籲賴對陸收回「境外敵對勢力」 綠曝「拆護身符」風險
大陸指控民進黨立委沈伯洋涉「分裂國家罪」並立案調查，國民黨立院黨團今（12）天表示，解鈴還需繫鈴人，建請賴清德總統認真思考，若不把大陸視為境外敵對勢力，或許還有交涉空間。民進黨立院黨團書記長陳培瑜批評，拆掉護身符換不到對話，只會換來更大的風險。中時新聞網 ・ 21 小時前