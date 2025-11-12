沈伯洋遭通緝風波 賴喊話韓國瑜遭批「應該自己表態」

中國重慶公安日前宣布對民進黨立委沈伯洋以「分裂國家罪」立案偵辦,官媒央視9日更發布「起底台獨沈伯洋」影片,引用專家觀點提及可透過國際刑警組織展開全球抓捕,引發台灣政壇高度關注。

總統賴清德11日對此事件做出回應,強調中國對台灣並沒有管轄權,更何況沈伯洋是在捍衛國家主權、維護台灣民主自由的憲政體制,並沒有任何違法。賴清德特別喊話立法院長韓國瑜,期待他能夠站出來維護國會尊嚴與台灣人民言論自由,應該率領跨黨派委員聲援沈伯洋。他警告:「否則今天民進黨的沈伯洋,明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人。」

賴清德同時呼籲中國應展現大國風範,指出這種跨國追捕自由人士的舉動不會為國際社會所接受,不僅對兩岸和平發展沒有益處,更會把台灣人民越推越遠。

然而,時事評論員謝寒冰在TVBS《新聞大白話》節目中對賴清德的說法提出批評。謝寒冰質疑:「總統是你當的,又不是韓國瑜當的,你表態啊!你去跟中國大陸嚴厲譴責啊。」他認為賴清德身為總統,應該親自對中國表態,甚至可以實施反向制裁,針對中國大陸對台不當言行的人士進行全球追緝,而非要求韓國瑜出面處理。

