沈伯洋遭陸偵查 出國恐被捕？國安局長：注意親中國家引渡措施

民進黨立委沈伯洋遭中國大陸重慶市公安局依涉嫌分裂國家犯罪立案偵查。前立委邱毅警告，沈伯洋可能面臨缺席審判和全球通緝，今後只要離開台灣就可能被捕，引渡回大陸服刑。國安局長蔡明彥昨表示，確實要注意一些親中國家的引渡措施，會建議沈伯洋多加注意海外行程。

民進黨立院黨團表示，這是中共赤裸的跨國鎮壓，意圖製造寒蟬效應，除了擔憂沈伯洋在第三國被抓，也呼籲朝野應一同團結反制，因為「現在不行動，下一個可能就是你」。

蔡明彥昨在立法院表示，對於沈伯洋的人身安全，國安局會和警政單位合作，在境內會注意有無在地協力者跟蹤、脅迫，境外方面，確實要注意一些友中、親中國家的引渡措施。

蔡明彥強調，這是中共隨意的羅織罪名，對意見不同的人士進行跨境脅迫，台灣是自由民主的國家，政府和國人不會接受這種恫嚇手段，國際社會也不會去同意這種脅迫。這種恫嚇是一種政治性的宣示，配合操作對台灣的法律戰、輿論戰和心理戰。

蔡明彥指出，中方在處理這個案例時，還特別去提到「愛國者治台」的概念，這是把愛國者治港（香港）和愛國者治澳（澳門）的概念延伸到台灣，目的就是要矮化台灣的國家地位，把台灣香港化或澳門化，達到中共想要操作「去台灣主權化」的政治目的；中共想把澳門跟香港模式要套用台灣，是絕對無法接受的。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，中共這是典型的威嚇手段，也是將台灣視為其國內管轄的一部分，意圖極為荒謬可笑。民進黨立委范雲表示，這次鎮壓目標不僅是沈伯洋，更包含其創辦的「黑熊學院」，顯示中共打擊範圍已從公職人員延伸到公民團體，下一步恐是實質的人身攻擊。

