沈伯洋遭陸全球通緝 邱垂正批跨國鎮壓：對台灣人民集體脅迫
民進黨立委沈伯洋遭大陸公安以「分裂國家罪」立案調查，對岸更揚言要「全球通緝」，引發國內譁然。對此，陸委會主委邱垂正今（12）日回應，「這是典型的跨國鎮壓」，這不僅是針對沈伯洋個人，更是對所有台灣民眾的集體脅迫，中共想通過跨境鎮壓，意圖威嚇跟分化台灣。
邱垂正在立法院受訪時表示，面對中共動作不斷，朝野應該團結一心，把種種挑戰化為守護台灣的力量，面對中共的跨境鎮壓，我們不但要齊聲譴責這種作為，同時也要堅定反鎮壓、反併吞、反侵略的決心，不要讓中共對台灣的恫嚇與分化得逞。
邱垂正強調，中共透過跨境鎮壓意圖威嚇與分化我們，朝野、全國應該團結一心，把種種挑戰化為守護台灣的力量，讓台灣更有韌性。
邱垂正指出，中共對台灣「沒有任何管轄權和拘束力」，政府會全力保護每位國人的人身安全，「請大家放心，中共對台灣沒有任何法律效力」。不過邱垂正也提醒，國人要前往大陸、香港和澳門等地前，應先審慎評估風險，避免霏霏必要的旅行。
最後邱垂正呼籲，針對中共針對性的「精準打擊」，國人應給予最大支持與保障。唯有社會團結且相互守護，才能讓中共的恫嚇和分化失效。台灣面對中共持續跨境鎮壓行為，不僅會持續譴責，也會向國際社會說明並爭取支持，「這是全球反對跨境鎮壓的重要案例，台灣將以行動證明民主陣營如何抵抗威權壓迫」。
曹興誠籲賴清德徵召沈伯洋選台北市長 他親上火線回應了
民進黨立委沈伯洋，日前被中國官媒《央視》播放所謂「起底」的7分半鐘的專題報導，還揚言要透過「國際刑事警察組織」對他展開全球範圍的抓捕行動；總統賴清德為此呼籲立法院長韓國瑜「率領跨黨派立委聲援」，不過，聯電創辦人曹興誠（12）日向賴清德呼籲，如果真的要具體聲援沈伯洋，應該徵召對方參選台北市長。對此，沈伯洋並未正面回應，並說「謝謝各界的關心」。
中共揚言全球抓捕沈伯洋 沈：讓這件事到我為止｜#鏡新聞
中國公安以分裂國家罪，立案偵查民進黨立委沈伯洋，還揚言透過國際刑警組織，對他全球通緝。除了總統賴清德聲援，呼籲立法院長韓國瑜表態，陸委會主委邱垂正今天（11/12）也譴責，這不是針對他個人，而是對所有台灣人的恫嚇；面對中共跨境鎮壓，沈伯洋則表示，中國最主要的目的，就是想讓台灣人有所恐懼，「而我們要做的事情，就是讓這件事情到我為止」。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
卓榮泰：鄭麗文祭拜共諜、中共追捕沈伯洋「兩盤菜」 韓院長要吞嗎？
民進黨立委沈伯洋遭中共立案偵查，賴清德總統昨天喊話立法院長韓國瑜應聲援，韓國瑜今（12）日表示，維護台灣安全有四隻腳，他呼籲解鈴還須繫鈴人，賴總統應立刻廢除台獨黨綱，保護好中華民國。對此，行政院長桌榮泰回應時指出，國民黨主席鄭麗文祭拜要消滅中華民國的共諜，以及中國要抓捕國會議員沈伯洋，「難道這兩盤菜，韓院長都要沉默的容忍、沉默的吞下去嗎？他應該給國人一個明確的說法。」
中共懲獨22條「跨國鎮壓」 陸委會研議反制作為：將與國際友盟合作
針對中共懲獨22條「跨國鎮壓」恫嚇國人，同時點名將對民進黨立委沈伯洋展開全球抓補捕，陸委會主委邱垂正今（12）日在立法院內政委員會報告時指出，中共對台完全不具司法管轄權，其所謂的法律與規範對我國人毫無拘束力，將配合外交部與國際友盟合作，研議反制作為，不配合中共濫用「全球協緝」制度。
中共恫嚇抓捕沈伯洋 邱垂正：典型跨國鎮壓
（中央社記者李雅雯台北12日電）中共點名將對民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕。陸委會主委邱垂正今天受訪表示，這是典型跨國鎮壓做法，意圖對台恫嚇與分化，朝野、全國應該團結一心，不要讓中共得逞。
民進黨立委沈伯洋近日遭中國官媒央視點名為台獨分子，更威脅祭出全球抓捕，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜給予聲援，韓今（12日）公開回應，反諷賴此舉形同「自己生病，讓別人吃藥」，認為賴若真想幫沈，應考量廢除民進黨台獨黨綱、重建朝野良性互動，以及撤回「中國大陸為境外敵對勢力」說法，顧好台灣安全的「四隻腳」。
中共日前宣布，將以涉犯「分裂國家罪」，立案調查立法委員沈伯洋，甚至揚言要全球通緝。總統賴清德昨日就點名立法院長韓國瑜應站出來維護國會主權，而韓國瑜今（12）日則回應，「自己生病讓別人吃藥」，並要賴清德廢除台獨黨綱、撤回中國為境外敵對勢力。對此，媒體人周玉蔻在痛批，韓國瑜無顏（恐怕也是無腦）回應賴清德，降格為中國國台辦主任嗆聲賴清德，坐等陸委會副主委梁文傑出來電他。 周玉蔻表示，韓國瑜無顏（恐怕也是無腦）回應賴清德總統呼籲為沈伯洋遭中共通緝一事表現立法院長的高度，今天化身為國台辦主任，嗆聲賴總統先廢除台獨黨綱、取消中共為境外敵對勢力的說法。很多人看了韓國瑜置國會議員人身安全於不顧、視國會尊嚴遭羞辱於無物、縱容中共當局恐嚇台灣國民不保護的說法，一定十分生氣。 她建議，既然韓國瑜要降格為中國的國台辦主任，那就坐等陸委會副主委梁文傑出來電他，至於其他發言人，反正腦袋、形象激不起共鳴和漣漪，書讀的又不如梁文傑多，就算了吧。
沈伯洋遭跨國鎮壓 邱垂正：朝野應齊聲譴責
民進黨立委沈伯洋遭中國公安立案調查，賴清德總統認為立法院長韓國瑜應率領跨黨派立委予以聲援。陸委會主委邱垂正今天(12日)在立法院受訪表示，面對中共對台灣民眾的「集體脅迫」，朝野應團結齊聲譴責中共的「跨國鎮壓」作為，全體國人也應一起保護遭到中共「精準打擊」的個案。 針對民進黨立委沈伯洋被中國立案調查，甚至威脅全球通緝一事，陸委會主委邱垂正指出，沈伯洋長期為台灣發聲，做了很多守護台灣、反對中國併吞的事，引來中共的立案調查，這是典型的「跨國鎮壓」。 邱垂正表示，中共此舉是針對所有台灣民眾的「集體脅迫」，試圖藉此威嚇與分化台灣，因此朝野與全國都應團結一心，將挑戰化為守護台灣的力量，讓台灣更有韌性，邱垂正說：『(原音)面對中共跨境鎮壓，我們不但要齊聲譴責中共的跨境鎮壓這種作為，同時我們也要堅定反鎮壓、反併吞、反侵略的決心。』 邱垂正認為，對於遭到「精準打擊」的個案，國人都應該要保護他們、維護他們的權益，別讓中共的恫嚇跟分化得逞。 邱垂正指出，中共對台灣沒有管轄權，政府有能力與決心保證每位國民的安全，請國人放心。 邱垂正並表示，「這是國際間反跨境鎮壓一個很好的案例」，因此，政府會努力對外說明台灣會
