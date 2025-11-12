沈伯洋遭陸全球通緝 邱垂正批跨國鎮壓：對台灣人民集體脅迫

民進黨立委沈伯洋遭大陸公安以「分裂國家罪」立案調查，對岸更揚言要「全球通緝」，引發國內譁然。對此，陸委會主委邱垂正今（12）日回應，「這是典型的跨國鎮壓」，這不僅是針對沈伯洋個人，更是對所有台灣民眾的集體脅迫，中共想通過跨境鎮壓，意圖威嚇跟分化台灣。

陸委會主委邱垂正。（圖／中天新聞）

邱垂正在立法院受訪時表示，面對中共動作不斷，朝野應該團結一心，把種種挑戰化為守護台灣的力量，面對中共的跨境鎮壓，我們不但要齊聲譴責這種作為，同時也要堅定反鎮壓、反併吞、反侵略的決心，不要讓中共對台灣的恫嚇與分化得逞。

邱垂正強調，中共透過跨境鎮壓意圖威嚇與分化我們，朝野、全國應該團結一心，把種種挑戰化為守護台灣的力量，讓台灣更有韌性。

民進黨立委沈伯洋。（資料照／中天新聞）

邱垂正指出，中共對台灣「沒有任何管轄權和拘束力」，政府會全力保護每位國人的人身安全，「請大家放心，中共對台灣沒有任何法律效力」。不過邱垂正也提醒，國人要前往大陸、香港和澳門等地前，應先審慎評估風險，避免霏霏必要的旅行。

大陸國台辦發言人陳斌華稱相關行動僅針對「極少數台獨頑固分子」。（資料照／新華社）

最後邱垂正呼籲，針對中共針對性的「精準打擊」，國人應給予最大支持與保障。唯有社會團結且相互守護，才能讓中共的恫嚇和分化失效。台灣面對中共持續跨境鎮壓行為，不僅會持續譴責，也會向國際社會說明並爭取支持，「這是全球反對跨境鎮壓的重要案例，台灣將以行動證明民主陣營如何抵抗威權壓迫」。

