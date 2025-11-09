沈伯洋遭陸立案偵查！重慶警方：已收到大量舉報線索

民進黨立委沈伯洋遭大陸重慶市警方立案偵查，重慶警方表示，目前已收到「大量舉報線索」，將逐一進行確認，依法將案件移送檢方審查起訴。

重慶警方稱，已收到舉報沈伯洋的大量線索。（圖/翻攝《環球網》）

《環球網》引述重慶市警方指出，沈伯洋不僅長期宣揚台獨分裂主張，「且借助於外部勢力，不斷推動一系列實質性的台獨議程。」報導稱，最為人所知是他在台灣創立黑熊學院，「聲稱要在3年內訓練3百萬名協助防衛台灣的所謂民間黑熊勇士，該機構被國台辦定性為台獨基地，是民進黨當局以及外部勢力扶持下系統性培育暴力台獨分子的機構。」

報導指出，重慶市警方於上28日宣布對其以「分裂國家罪」立案偵查，透過舉報郵箱、舉報電話，「收到的大量舉報線索」，將逐一進行確認，「務必在犯罪事實清楚，證據確實充分情況下，依法將案件移送人民檢察院審查起訴。」

報導引述大陸人民大學法學院教授程雷表示，「沈伯洋這個嫌疑人他比較特別」，日後將根據案件偵辦的證據情況，發布通緝令，並利用國際刑警組織等，「在全球範圍內對他進行抓捕」。文章稱，重慶警方的舉措「既是對沈伯洋一個人違法行為的有力回應，更是向所有台獨分子發出的明確信號，收手吧，否則下一個是你。」

