沈伯洋遭陸通緝 賴清德要韓國瑜相挺 羅智強：門都沒有

民進黨立委沈伯洋遭到大陸通緝，賴清德總統希望立法院長韓國瑜表態挺沈伯洋。國民黨立委羅智強16日於指出，沈伯洋長期打壓陸配，不該要大家為其承擔後果，而同樣不願保護陸配的賴清德竟也要求韓國瑜保護沈伯洋。羅智強表示，「門都沒有」，他絕對反對到底。

羅智強表示，沈伯洋是近年在國會最積極推動剝奪陸配參政權的立委，主張陸配若要從政，必須提出放棄中國國籍證明，但兩岸基於憲政架構、主權互不承認，陸配根本不可能取得相關文件。歷任總統陳水扁、馬英九與蔡英文皆未如此要求，卻被沈伯洋以「那是中國的問題」輕描淡寫。

羅智強指出，民進黨後續以此作為追查基礎，造成多位陸配在南投、花蓮、新北、桃園等地的選上公職者遭撤銷資格，甚至直接影響其身分與生計。許多在台灣生活數十年的陸配被民進黨政府「大追殺」，其待遇與弱勢無異。

羅智強也提到，沈伯洋曾質疑民眾黨不分區立委提名人李貞秀未曾使用中國護照的說法，藉此影射陸配背景；但事實上，陸籍人士赴台本無須使用護照。他認為，沈伯洋為了政治攻防，相關指控什麼話都說得出口。

羅智強指出，沈伯洋不僅鎖定陸配，還在專訪中將在中國經商或家属在中國的台灣人列為高風險群，並主張政府應設置「作戰中心」監控。他質疑，這類言論已擴及數十萬人，形同對台灣社會的二次分化。

對於賴清德要求韓國瑜聲援沈伯洋，以及民進黨提案要求立法院保護沈伯洋，羅智強直言荒唐。當陸配被清算時，賴清德是否曾以總統身分提供保護？民進黨是否願意譴責自家立委的政策後果？

羅智強最後表態，對民進黨要求立法院介入保護沈伯洋，門都沒有，我絕對反對到底。

