沈伯洋遭點名急踩煞車 藍營揭他怕複製這人

[NOWnews今日新聞] 2026年台北市長選舉，民進黨遲未擇定出戰人選，聯電創辦人曹興誠日前大力點名立委沈伯洋，沈伯洋一度回應：「戰士很難選擇自己的戰場」，但昨（18）日又改口表示，選舉目前不在他的規劃之內，比他適合的人選真的非常多。對此，藍營青年軍賴苡任直言，前新竹市長林智堅因抄襲風波，2022外溢效應一屍五命，沈伯洋害怕複製林智堅，所以要把大家都拉下水。

賴苡任昨上《大新聞大爆卦》節目表示，民進黨要去尋找更強的台北市長候選人的過程，其實就是一個最好的歷練，等於是把這個人選讓在檯面上，透過他的問與答，讓台北市民了解沈伯洋，或吳思瑤，或王世堅，他們是一個什麼樣的候選人？

賴苡任直言，沈伯洋現在最擔心的是什麼？他會複製林智堅一屍五命，會複製這個外溢效應。以前誰講一屍五命的？高嘉瑜。沈伯洋很怕，所以他講說：「我是最大的箭靶！」意思是：「到時候如果連累到其他縣市，不要怪我，不是我的錯！」

賴苡任強調，沈伯洋早就已經知道了，也很怕一屍五命會複製在自己身上，像林智堅因為一屍五命成真，從此就消失了。沈伯洋心裡清楚知道，現在出來無非是砲灰，可是他又是賴清德欽點的、重中之重的，因為被中國公安局立案調查而已，還沒有通緝。

