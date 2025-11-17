沈伯洋選北市長可能性愈來愈大？藍議員揭：賴清德想複製陳時中模式

大陸官方日前以「分裂國家罪」為由，對民進黨立委沈伯洋發布全球通緝，事後聯電創辦人曹興誠呼籲總統兼黨主席賴清德，提名沈伯洋參選2026台北市長，引發各界議論。對此，國民黨台北市議員楊植斗認為，日前賴清德要求立法院長韓國瑜表態，想藉此拉抬沈的聲量，恐想複製陳時中模式，讓他質疑「沈伯洋選台北市長的可能性愈來愈大？」

民進黨立委沈伯洋。（資料照／中天新聞）

楊植斗今（17）日下午在臉書發文提到，疫情發生前，沒有人認識陳時中，後來他每天開記者會，民進黨賣力吹捧，他才獲得大眾關注，取得競選台北市長大位的門票。

楊植斗話鋒一轉，談到沈伯洋被對岸發佈追捕令，賴清德多次要求韓國瑜院長表態，也是為了幫沈伯洋架舞台，看民調能否有起色。即便沈伯洋在市政上的履歷為零，但民進黨的支持者並不在意，在民進黨心中，只要足夠「抗中保台」，就有資格與藍白一搏。

行政院政務委員陳時中。（資料照／中天新聞）

楊植斗認為，由於對岸揚言追捕，沈伯洋收獲了不少抗中紅利，還得到曹興誠的支持，賴清德有可能認真的在考慮，只要聲量和民調有起色，真的不排除讓沈伯洋出來選台北市長。

楊植斗指出，賴清德第一次要求韓院長表態時，韓院長吐嘈「自己生病叫別人吃藥」，今天賴清德不厭其煩，再度點名韓院長，目的就是為了讓沈伯洋和韓院長「捉對廝殺」，蹭韓院長的政治能量。

國民黨台北市議員楊植斗。（資料照／中天新聞）

楊植斗直言，對賴清德的盤算，韓院長最好的解法，就是不再予以回應，沈小丑繼續跳樑，我們還有很多正事得忙。

