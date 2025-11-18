沈伯洋選北市長態度轉趨保守 楊智伃：民進黨打壓讓「勇者」變「烏龜」？

民進黨立委沈伯洋。楊亞璇攝



記者周志豪／台北報導

獲聯電創辦人曹興誠推薦民進黨徵召參選北市長的民進黨立委沈伯洋，昨稱「戰士沒有選擇戰場權力」，今卻改口說選舉不在他規劃內。國民黨前發言人楊智伃再表態力挺沈，沈不要害怕中共，勇敢選北市長，民進黨不要打壓沈。

楊智伃揶揄，面對 2026 台北市長選舉，民進黨好不容易才找到唯一可能殺出血路的人選沈伯洋，沈的「勇敢」與「信仰」一直是民進黨最好的抗中保台招牌，也是 2026 年唯一能讓民進黨死忠支持主願出門投票的希望。

楊智伃表示，昨天沈伯洋鬆口願意出戰，豪語「戰士沒有選擇戰場的權力」，更表示只要黨有需要，一定全力以赴，也獲民進黨台北市民代吳思瑤、顏若芳等人輪番力挺，稱「國民黨已經嚇到了」。

楊智伃質疑，為什麼今天沈伯洋面對媒體時，突然縮了、害怕了？難道是民進黨內有人打壓，害怕沈的出戰會影響派系利益？更不排除背後有中共在威脅、干擾，讓民進黨不敢提名沈，不敢讓真正能選、有聲量的人浮上檯面。

楊智伃揶揄，如果不是這些外力，沈伯洋怎會一天之內態度大轉彎，從「勇者」變「烏龜」？

楊智伃表示，面對中共與派系壓力，現在更需要全民團結喊話、聲援沈伯洋，不要讓中共打壓成功，不要讓派系把他擋在台北市門外，籲沈應勇敢出戰台北市長選舉。

