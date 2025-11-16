沈伯洋選北市長支持聲浪升溫！曹興誠再力挺：留立院才是被糟蹋

[Newtalk新聞]

近期，支持立委沈伯洋代表民進黨參選台北市長的聲音持續升溫。雖然沈伯洋本人表態「沒有要選」，但各界勸進聲不斷，網路上也傳出不少呼籲支持的聲浪，甚至出現「非沈不投、無沈郊遊」等討論熱潮。藍營最新民調顯示，沈伯洋的全國知名度已突破七成，使他在外界眼中被視為最具潛力的黑馬之一。





沈伯洋近期更因中國官方點名通緝，引發高度關注。對此，一直力挺沈伯洋的聯電榮譽董事長曹興誠也在臉書發文，再次表明沈應代表民進黨角逐台北市長的理由。

廣告 廣告





曹興誠指出，部分人認為沈在台北市「一定選不過蔣萬安」，若出來競選，只會遭受羞辱與糟蹋，但這種想法是「失敗主義」。他強調，「憑什麼說沈就一定選不過蔣萬安？」選舉應被視為沈伯洋必須經歷的歷練，而因為害怕對手而不敢參選，才是真正的丟臉行為。





曹興誠表示，沈伯洋成立「黑熊學院」，目的在於提升台灣社會的「防禦韌性」，展現他不怕挑戰、堅忍不拔的特質。對於擔心沈被糟蹋的支持者，曹認為這過於低估沈的能力，對沈的保護心雖重，卻缺乏信心。





此外，反對沈參選的理由中，有人擔心他從立法院轉戰市長會「折損」一名優秀立委，但曹指出，沈參選市長並不需要辭去立委，況且立法院現況已「淪陷」，曹表示「沈伯洋殫精竭慮、辛辛苦苦提出的許多草案，全部遭到封殺；而一些他竭力想擋下的法案，卻被輕易通過。」因此沈繼續留在立院，才是無意義的被「糟蹋」、被「折損」。





曹興誠強調，台北市作為首都，其市長言行關乎民心穩定、士氣提升、保台團結與爭取國際支持等各方面，對民進黨而言至關重要。他指出，沈伯洋面對中國通緝仍無懼威脅，展現勇者形象；相比之下，蔣萬安被視為縮頭畏尾，兩者形成鮮明對比，這也是沈伯洋的勝選有利條件。





最後，曹興誠呼籲民進黨全黨動員，「投沈伯洋一票，就是投給民主自由一票，就是反抗極權、反對恐嚇的一聲怒吼」。他表示，明年的台北市長選舉，應讓世界看到沈伯洋並不孤單，「當沈受到恐嚇威脅的時候，我們人人都是沈伯洋」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

民進黨團提案譴責中共跨境鎮壓 綠：藍白噤聲「到底在怕什麼」

外交部嚴厲譴責國台辦恫嚇沈伯洋立委 重申台灣與中國互不隸屬