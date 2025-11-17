沈伯洋選北市長機率增？議員：賴清德槓韓國瑜「複製陳時中模式」

楊植斗指賴清德可能複製陳時中模式、由沈伯洋參選台北市長。資料照 李政龍攝



聯電創辦人曹興誠呼籲民進黨徵召中國全球通緝的綠委沈伯洋參選台北市長，賴清德總統兩度呼籲立法院長韓國瑜聲援沈。國民黨台北市議員楊植斗認為，賴清德想藉此拉高沈伯洋聲量、複製陳時中模式，研判「沈伯洋選台北市長的可能性愈來愈大？」

楊值斗下午在臉書發文「沈伯洋選台北市長的可能性愈來愈大？」表示，疫情發生前，沒有人認識時任衛生福利部長的行政院政務委員陳時中，後來陳每天開記者會，民進黨賣力吹捧，陳時中才獲得大眾關注，取得競選台北市長大位的門票。

廣告 廣告

楊植斗說，沈伯洋被對岸發佈追捕令，賴清德多次要求韓國瑜表態，也是為了幫沈伯洋架舞台，看民調能否有起色。他認為，沈伯洋在市政上的履歷為零，但民進黨支持者並不在意，在民進黨心中，只要足夠「抗中保台」，就有資格與藍白一搏。

他分析，對岸揚言追捕，沈伯洋收獲了不少抗中紅利、得到曹興誠支持，賴清德有可能認真考慮，只要沈的聲量和民調有起色，不排除讓他出來選台北市長。賴清德第一次要求韓國瑜表態時，韓吐嘈「自己生病叫別人吃藥」，今天賴清德再度點名韓，目的就是為了讓沈伯洋和韓國瑜「捉對廝殺」，蹭韓的政治能量。

楊值斗認為，對賴清德的盤算，韓國瑜最好的解法，就是不再予以回應。他說，「沈小丑繼續跳樑，我們還有很多正事得忙。」

更多太報報導

蕭旭岑喊賴清德、沈伯洋2028搭檔：對中國「長臂管轄」持保留態度

賴清德再喊話韓國瑜：砍斷桌腳的是中國 「不應替侵略者找藉口」

日中局勢升溫 賴清德籲中國克制展現大國風範「別成麻煩製造者」