沈伯洋選北市長輾壓蔣萬安？最新選情曝光

[NOWnews今日新聞] 曾積極推動大罷免的前聯電董事長曹興誠12日喊話總統賴清德，徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長，更聲稱沈能輾壓台北市長蔣萬安；對此，東華大學民族事務與發展學系退休教授施正鋒分析民進黨的台北市選情，直呼「民進黨就是凱子，台北市基本上在亂來」。

施正鋒昨（13）日在政論節目《庶民大頭家》中表示，新潮流最好的人選就是吳怡農，「再出來練一練就好，反正下一次再讓蔣萬安做4年，下一次就吳怡農」，但蔡英文的人虎視眈眈。

施正鋒狠酸，「誰在做總統我不知道，到時候台北市吃掉以後，小英的那些人就取而代之了，搞不好你上次可以挑戰我連任對不對？我這一次也來挑戰你賴清德連任，看你怎麼辦」。

施正鋒進一步指出，賴清德利用林佳龍來對抗蔡英文，而新北市已經有蘇巧慧（蘇貞昌女兒）、王義川要去桃園，所以林佳龍就跑去高雄挺林岱樺，「他認為那一塊要顧，因為他不敢去挑戰林俊憲」。

施正鋒猜測，對於台北的佈局，林右昌可能也要參選，因為他惦惦吃三碗公飯，「排久了，那麼高大你沒看到」，然而問題出在沈伯洋是曹興誠的人，「曹董是出多少錢我不知道」。

施正鋒狠酸，民進黨沒讀書、新潮流沒法判斷，就以為曹興誠呼風喚雨，沈伯洋好像也有本事，但沈伯洋只不過是美國民主黨的裡面一條線而已，民進黨就是凱子，台北市基本上在亂來。

