沈伯洋選北市長？他提綠夢幻名單：畫面太美
[NOWnews今日新聞] 曾積極推動大罷免的前聯電董事長曹興誠今（12）日力推沈伯洋參選台北市長，稱大家做沈伯洋的後盾，反擊中共的蠻橫威脅。對此，胸腔科醫師蘇一峰提出民進黨2026地方大選夢幻名單，狠酸「畫面太美」。
繼中國重慶市公安局近期立案調查民進黨立委沈伯洋，中國官媒《央視》9日發布一部7分多鐘的紀錄片，強調可透過國際刑警組織等展開全球抓捕沈伯洋。曹興誠今（12）日表示，賴清德總統應該徵召沈伯洋參選台北市長，這樣可以讓大家都做沈伯洋的後盾，反擊中共的蠻橫威脅，曹興誠還說，沈伯洋都輾壓現任台北市長蔣萬安。
對此，蘇一峰今日在臉書發文表示，民進黨一定要推沈出來選台北市長，沈選台北市，綠委王義川選桃園市長，綠委邱議瑩選高雄市長，「這畫面太美了」。
貼文一出，網友們也紛紛留言表示，「太強了，民進黨穩了，可以躺著選了」、「這畫面太美我不敢看」、「青鳥男神！穩了」、「以沈的才華應該當賴的副手才對」、「實在不厚道，但是很好笑」。
